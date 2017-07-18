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США окончательно отменили запрет на провоз ноутбуков в самолетах
07:36 18.07.2017 |
Администрация транспортной безопасности США в понедельник, 17 июля, сняла запрет на провоз в ручном багаже электронных устройств на рейсах авиакомпании Saudi Arabian Airlines. Тем самым, ограничения были сняты для всех рейсов, вылетающих из стран Африки и Ближнего Востока. Авиакомпания из Саудовской Аравии стала последним из девяти авиаперевозчиков, для которых отменили данные ограничения, введенные в марте.
По данным ведомства, в ближайшее время чиновники из США посетят Саудовскую Аравию, чтобы убедиться, что страна выполнила требования Вашингтона по обеспечению безопасности полетов.
Запрет был введен из-за угрозы терактов с использованием гаджетов. Спецслужбы объясняли это тем, что террористы разрабатывают бомбу, замаскированную под ноутбук. Источник телеканала CNN рассказывал, что угроза исходила от подразделения террористической организации "Аль-Каида" на Аравийском полуострове. Позднее появлялись сообщения о том, что в Вашингтоне могут запретить провоз ноутбуков на всех рейсах, направляющихся в США.
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