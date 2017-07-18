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В Турции вновь продлили чрезвычайное положение
07:29 18.07.2017 |
Парламент Турции в понедельник, 17 июля, продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Сделано это было по запросу правительства и, как отмечает агентство Reuters, являлось формальной процедурой, поскольку большинство в парламенте у правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Между тем оппозиция призывает снять чрезвычайное положение, превратившееся, по мнению лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, в "постоянное состояние". Сам президент Эрдоган заявлял о том, что чрезвычайное положение будет снято не раньше, чем "исчезнут все проблемы".
Итоги чрезвычайного положения
Изначально режим ЧП был введен в стране после неудавшейся попытки госпереворота летом 2016 года - сроком на три месяца, затем оно продлялось. Режим чрезвычайного положения, в частности, позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.
С момента введения чрезвычайного положения в Турции задержано более 50 тысяч человек, а 150 тысяч чиновников, юристов, военных и полицейских потеряли свою работу.
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