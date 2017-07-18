Дефицит бюджета Турции в I полугодии достиг рекорда

Дефицит бюджета Турции в первом полугодии достиг рекорда на фоне предпринимаемых правительством мер по стимулированию экономического роста.

В январе-июне отрицательное сальдо составило 25,2 млрд лир (около $6,9 млрд), заявил министр финансов страны Наджи Агбал в понедельник. За аналогичный период 2016 года был зафиксирован профицит на сумму 1,2 млрд лир.

"Дефицит бюджета за шесть месяцев текущего года равняется 53,9% цели правительства на весь год", - сказал он.

Доходы бюджета равнялись 299,2 млрд лир, расходы - 324,4 млрд лир.

В июне отрицательное сальдо бюджета равнялось 13,7 млрд лир ($3,9 млрд) по сравнению с профицитом в размере 6,4 млрд лир в мае и дефицитом в 7,9 млрд лир в июне годом ранее, сообщает издание Yeni Safak.

Власти Турции прогнозировали дефицит на 2017 год на уровне 46,9 млрд лир ($12,9 млрд). По итогам прошлого года он составлял 29,3 млрд лир.

По данным Турецкого статистического института, ВВП страны в первом квартале увеличился на 5% относительно аналогичного периода 2016 года.

В рамках среднесрочной правительственной программы в 2017 году ожидается повышение на 4,4%. Для сравнения, в прошлом году экономика выросла на 2,9%, в 2015 году - на 6,1%, в 2014 году - на 5,2%.

