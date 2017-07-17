Как живет Турция спустя год после попытки путча

Для многих жителей Турции это был обычный вечер пятницы. Привыкшее к частым антитеррористическим операциям население Анкары восприняло передвижение войск и летающие над правительственными зданиями самолеты как очередные меры в борьбе с террористами.

Но в ночь с 15 на 16 июля 2016 года произошел не теракт: группа военных попыталась устроить в стране госпереворот и отстранить от власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В итоге путч провалился, а за одну только ночь погибли 249 человек, более 2 тысяч получили ранения. Были у неудавшегося мятежа и более долгосрочные последствия.

Режим ЧП

В качестве одной из первых ответных мер Эрдоган 20 июля ввел в стране режим чрезвычайного положения. В качестве цели указывалось скорейшее выявление и наказание организаторов и участников путча. После первоначального срока действия в 3 месяца режим ЧП продлевался уже три раза. Если нового продления не будет, то ЧП должно окончиться 20 июля 2017 года.

На политическом уровне наиболее очевидным результатом ЧП стала полученная Эрдоганом возможность издавать законы в обход парламента - в виде президентских указов. Этой возможностью он воспользовался до сегодняшнего дня уже 24 раза. Турецкая оппозиция считает такую практику президентских указов недемократической и разрушающей саму суть парламентаризма.

Задержания и аресты

В ходе широкомасштабной чистки по всей стране более 168 тысяч человек были обвинены в связах с движением живущего в США радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают организатором попытки переворота. Около 50 тысяч человек были арестованы, 8 тысяч находятся в розыске, сообщает министерство юстиции Турции.

Закрытие независимых организаций

По указанию президента были закрыты тысячи организаций по всей стране, включая университеты, частные школы, общежития, медицинские центры, фонды и прочие учреждения, которые подозревают в связях с движением Гюлена. Основной удар пришелся именно по школам и общежитиям - что, впрочем, может объясняться и тем вниманием, которое уделяет образованию молодежи Фетхуллах Гюлен.

Кроме того, 965 фирм и компаний в Турции были переданы под контроль государственного регулятора, отвечающего за надзор в банковской и финансовой сферах. Обвинения те же - связи с Гюленом. Дальнейшая судьба 46 тысяч сотрудников этих компаний пока под вопросом.

Увольнения в госаппарате и среди гобюджетников

Более 150 тысяч работников госаппарата и бюджетников отстранены от работы, более 100 тысяч - уволены. Наиболее масштабными были сокращения в системе министерства образования Турции - работу потеряли около 33 тысяч учителей.

Пострадали также полицейские, военнослужащие, работники судебной системы. Особенно сильный удар пришелся по университетам: 5295 преподавателей вузов были уволены, более 100 человек - арестованы. Последние аресты датируются началом июля 2017 года.

Журналисты за решеткой

Режим ЧП поставил на грань выживания многие турецкие СМИ, и ранее уже находившиеся под жестким давлением властей. По данным независимой мониторинговой инициативы Platform 24, на сегодняшний день 166 журналистов находятся в Турции за решеткой. До путча в заключении содержались 40 журналистов.

Турецкие власти утверждают, что аресты были проведены по обвинениям в связях с движением Гюлена, однако профессиональные журналистские организации опровергают это. Они указывают, что турецкое антитеррористическое законодательство легко поддается расширенной интерпретации и может быть использовано для легитимации подобных арестов. По данным Amnesty International, из 184 средств массовой информации, закрытых в Турции после попытки госпереворота, 160 по-прежнему не могут возобновить свою работу.