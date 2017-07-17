В Иране арестован брат президента

Хуссейн Ферейдун

Брат президента Ирана Хасана Рухани Хуссейн Ферейдун арестован по подозрению в финансовых преступлениях, сообщает в воскресенье, 16 июля, агентство Reuters. Его вызвали в прокуратуру для дачи показаний, а затем арестовали, заявил представитель ведомства, добавив, что в случае внесения залога Ферейдун будет освобожден. Сумму залога и детали обвинения он разгласить отказался.

Как сообщает агентство AFP, брата президента обвиняли в получении беспроцентных кредитов, а также в лоббировании при назначении двух директоров банков. Один из них позднее был обвинен службой разведки Корпуса стражей исламской революции в участии в "большом коррупционном скандале", а другого уволили в рамках широкомасштабного разбирательства по фактам чрезмерных зарплат в государственных учреждениях.

Хуссейн Ферейдун в 2015 году входил в состав делегации на международных переговорах об иранской атомной программе. Он занимает высокопоставленную дипломатическую должность и является одним из наиболее приближенных советников президента страны. Сторонники Хасана Рухани полагают, что арест его брата продиктован политическими мотивами, и усматривают в нем попытку консервативных сил страны дискредитировать президента.