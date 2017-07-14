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Китай активно развивает термоядерную энергетику
14:25 14.07.2017 |
Значительный прогресс в развитии технологии термоядерного синтеза может быть достигнут к 2023 г., и он может быть использован для производства чистой энергии в Китае через 50-60 лет, пишет CNBC.
Сун Юнтао, ведущий ученый в крупнейшем в стране проекте по развитию термоядерного синтеза, сообщил официальному изданию Science and Technology Daily, что ученые планируют удваивать время горения искусственного солнца каждые 16-17 месяцев.
Ранее в этом месяце ученые, работающие над проектом, держали раскаленную плазму при температуре, в три раза превышающей температуру ядра Солнца, более 100 секунд во время эксперимента на исследовательском объекте в городе Хэфэй. Это почти вдвое больше рекордного показателя, достигнутого командой ученых в прошлом году.
Исследователи стремятся удержать горящую плазму в течение более 1 тыс. секунд, используя кольцеобразное устройство, известное как токамак, в результате чего, как ожидают ученые, плазма создаст самодостаточную цепную ядерную реакцию, что является важным шагом для выработки энергии.
Этот этап будет достигнут менее чем через шесть лет, прогнозирует Сун Юнтао. Ученые надеются использовать эту технологию для производства энергии через 50-60 лет, сообщил он изданию.
Экспериментальный сверхпроводящий токамак (Experimental Advanced Superconducting Tokamak, EAST) в провинции Аньхой позволяет моделировать с использованием плазмы цепную реакцию, происходящую на Солнце и обеспечивающую выброс энергии. Два атома водорода сливаются в один атом гелия, и в процессе выделяется большое количество энергии. Этот чрезвычайно горячий газ, температура которого быть в 10 раз больше, чем у ядра Солнца, содержится в сильном магнитном поле, чтобы предотвратить его непосредственный контакт с внутренней стенкой реакционной камеры. Токамак был изобретен советскими физиками в 1950-х гг.
Развитие технологии термоядерного синтеза, в частности идея ее применения к ядерным реакторам для получения чистой энергии, тормозит трудность сдерживания реакции, так чтобы тепло высвобождалось медленно и его можно было контролировать.
Однако Сун Юнтао заявил, что китайские ученые оказались на шаг впереди, отчасти потому, что они могут массово производить некоторые из самых передовых сверхпроводящих проводов в мире, которые могут создавать сильное магнитное поле, используя намного меньшую мощность, чем другие.
Сотни тонн этих проводов, тонких, как и волосы, ежегодно выпускаются на китайских заводах - стоимость составляет 30 тыс. юаней ($4400) за каждый провод.
По словам ученого, Китай может "в течение нескольких лет" начать строительство масштабного реактора термоядерного синтеза, чтобы оценить, возможно ли получение энергии.
Китай является ключевым участником проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), крупнейшего в мире термоядерного реактора, который строится на юге Франции. Стройку планировалось закончить в 2016 г., однако постепенно предполагаемая сумма расходов существенно возросла, и срок начала экспериментов был перенесен на 2025 г.
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