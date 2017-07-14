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Китай увеличил торговлю с КНДР вопреки давлению США
08:34 14.07.2017 |
Объем товарооборота между Китаем и Северной Кореей за первую половину 2017 г. вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Представитель Государственного таможенного управления КНР Хуан Сунпи сообщил об увеличении объема торговли между двумя странами, отметив:
"Как соседи, Китай и КНДР поддерживают нормальные деловые и торговые отношения. Статистические данные не могут стать причиной предъявления претензий к Китаю в том, что он "плохо выполняет" резолюции Совета Безопасности ООН".
Согласно представленным данным импорт из Китая в Северную Корею за период с января по июнь этого года сократился на 13,2%, при этом экспорт из Китая в КНДР вырос на 29,1%. В долларовом эквиваленте объем торговли между двумя странами за первое полугодие составил $2,55 млрд.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на пресс-конференции в четверг отметил, что Китай не нарушает каких-либо санкций, одобренных Советом Безопасности ООН против Северной Кореи:
"Я хотел бы подчеркнуть, что Китай всегда в полной мере, тщательно и твердо придерживался решений Совета Безопасности ООН. Санкции СБ ООН не являются всеобъемлющим запретом на торговлю. Те аспекты торговли, которые жизненно важны для народа и осуществляются из гуманитарных соображений, не должны зависеть от санкций".
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Китай за "экономическую помощь" Северной Корее. Однако недавно в начале июля он заявил о резком росте товарооборота между Китаем и КНДР в I квартале 2017 г., заявив, что "Китай не работает в этом вопросе вместе с США, но мы должны были попытаться".
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