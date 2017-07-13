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ФРС нескоро вернется к портфелю только из US Treasuries - Йеллен
19:31 13.07.2017 |
Федеральной резервной системе (ФРС) потребуется много времени, чтобы вернуться к портфелю активов, который включает только гособлигации, заявила председатель Федрезерва Джанет Йеллен, отвечая на вопросы членов комитета Сената по банковским услугам.
"Процесс будет длительным", - сказала она.
До финансового кризиса, когда в портфель ФРС входили только бонды США, но не ипотечные бумаги, его размеры не превышали $900 млрд, или 6% ВВП. В настоящее время на балансе американского ЦБ находятся US Treasuries общей стоимостью $2,5 трлн и ипотечные бонды стоимостью $1,8 трлн, а совокупный объем портфеля эквивалентен почти четверти ВВП США.
"При сокращении активов на балансе ФРС нельзя допустить подрыва рынков", - подчеркнула глава ЦБ.
"Никогда нельзя быть уверенным в том, что еще одного финансового кризиса не будет", - считает Дж.Йеллен. В связи с этим она не готова поддержать смягчение требований для системно значимых банков США.
Как и накануне в Палате представителей, Дж.Йеллен уделила значительное внимание инфляции, вновь подчеркнув, что ФРС по-прежнему привержена достижению целевого показателя инфляции в 2% и не намерена менять его.
"Пока слишком рано говорить об укоренении тенденции базовой инфляции ниже 2%, - полагает глава ФРС. - Я не могу сделать такого вывода".
Как и в среду, она отметила, что Федрезерву "хорошо известно" о том, что инфляция в США находится ниже целевого уровня в течение нескольких лет, а также об опасности, которую представляет такая ситуация. По словам Дж.Йеллен, "в данный момент рано делать вывод, что инфляция в США не сможет достичь цели в 2% в следующие пару лет".
Дж.Йеллен сообщила сенаторам, что США будет сложно достичь роста ВВП на 3% в год в ближайшие два года.
Как и в Палате представителей, Дж.Йеллен уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, готова ли она остаться на второй срок в должности главы ФРС, если такое предложение поступит от администрации президента США Дональда Трампа.
Курс доллара США укрепляется относительно евро на заявлениях Дж.Йеллен. Пара евро/доллар к 19:15 EET торговалась на уровне $1,1383 по сравнению с $1,1410 до выступления главы ФРС и $1,1412 на закрытие предыдущей сессии.
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