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Меркель и Макрон договорились о совместной разработке нового истребителя
17:21 13.07.2017 |
Германия и Франция договорились о сотрудничестве в ряде оборонных проектов по итогам совместного совета министров, который прошел в четверг, 13 июля, в Париже. В частности, страны намерены вместе работать над созданием нового европейского истребителя, танка и патрульного самолета базовой авиации. В работе над этими проектами смогут принять участие также другие европейские страны.
Кроме того, Франция и Германия собираются унифицировать шифрование коммуникации своих военных, чтобы армии двух стран могли быстро и эффективно обмениваться информацией. Кроме того, кибервойска обеих стран должны будут усилить сотрудничество.
Помимо темы совместной обороны и безопасности, министры двух стран, включая их лидеров Ангелу Меркель (Angela Merkel) и Эмманюэля Макрона, обсудили вопросы защиты от протекционизма и демпинга на любом уровне, а также миграционной политики и борьбы с изменением климата.
Кроме того, Меркель объявила о начале реформы еврозоны еще в текущем году. При этом глава немецкого правительства не стала раскрывать детали, объяснив это тем, что для реализации планов необходимо дождаться результатов парламентских выборов в Германии, которые состоятся 24 сентября. Вместе с тем Меркель повторила, что открыта для обсуждения вопросов единого бюджета еврозоны, введения должности министра финансов еврозоны и создания европейского валютного фонда.
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