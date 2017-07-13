ФРГ усложнила продажу стратегически важных компаний инвесторам вне ЕС

Правительство Германии издало распоряжение, позволяющее ему налагать запрет на покупку стратегически важных германских компаний инвесторами из стран, не входящих в Европейский союз.

Нововведение касается в первую очередь предприятий, производящих оружие, а также работающих в сфере энерго- и водоснабжения, транспортном и медицинском секторе, если их продажа приведет к утечке важных секретов и современных технологий, сообщает Deutsche Welle. Условия продажи немецких компаний, имеющих доступ к "облачным" хранилищам данных, тоже должны быть ужесточены.

Распоряжение, разработанное министерством экономики ФРГ, не нуждается в одобрении Бундестага и Бундесрата, а вступает в силу сразу после его принятия кабинетом министров.

Решение разработать такой документ было принято после того, как в 2016 году китайская Midea Group существенно увеличила свою долю в капитале роботостроительной компании Kuka, постепенно скупая ее акции.

Тогда в Берлине и Брюсселе настороженно отнеслись к возможности китайской инвестиционной экспансии. В частности, в мае 2016 года на совещании лидеров партий правящей в ФРГ коалиции обсуждался вопрос о нежелательности перехода Kuka под китайский контроль.

