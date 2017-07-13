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ФРГ усложнила продажу стратегически важных компаний инвесторам вне ЕС
13:58 13.07.2017 |
Правительство Германии издало распоряжение, позволяющее ему налагать запрет на покупку стратегически важных германских компаний инвесторами из стран, не входящих в Европейский союз.
Нововведение касается в первую очередь предприятий, производящих оружие, а также работающих в сфере энерго- и водоснабжения, транспортном и медицинском секторе, если их продажа приведет к утечке важных секретов и современных технологий, сообщает Deutsche Welle. Условия продажи немецких компаний, имеющих доступ к "облачным" хранилищам данных, тоже должны быть ужесточены.
Распоряжение, разработанное министерством экономики ФРГ, не нуждается в одобрении Бундестага и Бундесрата, а вступает в силу сразу после его принятия кабинетом министров.
Решение разработать такой документ было принято после того, как в 2016 году китайская Midea Group существенно увеличила свою долю в капитале роботостроительной компании Kuka, постепенно скупая ее акции.
Тогда в Берлине и Брюсселе настороженно отнеслись к возможности китайской инвестиционной экспансии. В частности, в мае 2016 года на совещании лидеров партий правящей в ФРГ коалиции обсуждался вопрос о нежелательности перехода Kuka под китайский контроль.
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