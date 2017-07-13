Банк Канады повысил ставки впервые за 7 лет

Канадский центробанк объявил о повышении базовой процентной ставки на 0,25% до уровня 0,75%.

До этого процентные ставки в Канаде последний раз повышались в сентябре 2010 г. В сопровождающем заявлении Банка Канады отмечается, что ЦБ решил "изъять часть монетарного стимулирования" в экономике, повысив ставки на четверть процента.

"Управляющий совет полагает, что с учетом текущих оценок дальнейших перспектив по инфляции и темпам экономического роста стоит уменьшить часть монетарного стимулирования в экономике. Дальнейшие изменения в целевом уровне процентной ставки будут определяться поступающими данными с учетом сохраняющейся неопределенности и уязвимости финансовой системы".

Банк Канады также повысил прогноз по темпам роста ВВП в 2017 г. с 2,6% до 2,8%. При этом в дальнейшем в канадском ЦБ ожидают замедления роста ВВП до 2% в 2018% и 1,6% в 2019 г.

С учетом объявленного повышения ставок Банк Канады фактически присоединился к ФРС США в цикле ужесточения монетарной политики. Стоит отметить, что процентные ставки в Канаде по-прежнему остаются на абсолютном историческом минимуме на фоне сохранения замедленного восстановления экономики после финансового кризиса, а также низких цен на нефть.

7-летняя пауза в сохранении процентных ставок на уровне 0,5% стала самой затяжной для Канады за весь период после окончания Второй мировой войны.