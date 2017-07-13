США сообщили Южной Корее о скором начале пересмотра торгового соглашения

США официально проинформировало Южную Корею о начале переговоров по снятию существующих барьеров в двусторонней торговле и пересмотру соглашения о свободной торговле, сообщил официальный торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер.

Пересмотр торговых отношений США с другими странами был заявлен одним из приоритетов администрации президента Дональда Трампа, он обещал выправить торговые отношения США с другими странами и сделать их "более честными".

Согласно заявлению торгового представителя, первое заседание совместного комитета по пересмотру торговых условий состоится в августе в Вашингтоне.

По данным Лайтхайзера, с момента заключения договора, на фоне значительного роста двусторонней торговли, экспорт американских товаров в Республику Корея сократился. "Это совсем не то, что предыдущая администрация "продавала" американцам, когда добивалась утверждения соглашения", - говорится в опубликованном на сайте представителя заявлении. В связи с этим, по его словам, США заинтересованы в снижении торгового дефицита с Южной Кореей и более выгодных условий для себя.

США ратифицировали соглашение о свободной торговле с Южной Кореей в 2011 году. Документ предусматривал 95% сокращения пошлин с обеих сторон в течение пяти лет и создание специальных условий для работы финансовых институтов и компаний.

В торговых отношениях США и Южной Кореи сохраняется значительный дефицит не в пользу США. Америка в 2016 году продала в Корею товаров на 42,3 миллиарда долларов, а купила - почти на 70 миллиардов, торговый дефицит составил 27,5 миллиарда долларов.