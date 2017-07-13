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Кандидат Трампа на пост главы ФБР отказался потакать президенту
07:34 13.07.2017 |
Выдвиженец Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рэй отверг заявления президента США о том, что расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы прошлого года - это охота на ведьм.
"Я не считаю, что директор Мюллер занимается охотой на ведьм", - заявил Рэй, имея в виду бывшего директора ФБР, возглавившего это расследование.
Как сообщает Би-Би-си, выступая в среду на слушаниях в сенате, Кристофер Рэй также пообещал, что не будет играть в поддавки, если его утвердят на эту должность.
В июне президент Трамп объявил, что выдвигает на пост директора ФБР Кристофера Рэя, который работал помощником генпрокурора США в 2003-2005 годах. В своем аккаунте в "Твиттере" он охарактеризовал Рэя как человека с безупречной репутацией.
Кристофер Рэй ранее работал в администрации Джорджа Буша-младшего, а также был адвокатом губернатора Нью-Джерси и соратника Трампа Криса Кристи.
Предыдущий директор ФБР Джеймс Коми был уволен Дональдом Трампом 9 мая.
В июне, выступая на слушаниях в комитете по разведке американского сената, Коми обвинил президента США Дональда Трампа во лжи и клевете на свое бывшее ведомство.
"Я знаю, что меня уволили в связи с расследованием. Это каким-то образом давило на Трампа и раздражало его", - сказал Джеймс Коми, отвечая под присягой на вопросы сенаторов.
"Настораживающее обстоятельство"
Специальный прокурор Роберт Мюллер в июне был назначен заместителем генерального прокурора Родом Розенстайном руководить расследованием вмешательства России в прошлогодние выборы в США и возможных связей штаба Трампа с органами российского государства.
После этого назначения Дональд Трамп публично усомнился в непредвзятости Мюллера и заявил, что его дружба с Джеймсом Коми, который возглавлял расследование до тех пор, пока президент не уволил его с должности директора ФБР, является настораживающим обстоятельством.
Отвечая на вопрос Fox News, должен ли Мюллер уйти в отставку, президент Трамп сказал: "Посмотрим".
В то же время президент назвал спецпрокурора честным человеком.
Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что у президента сохраняются полномочия для увольнения Мюллера, но он не намерен пользоваться этими полномочиями.
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