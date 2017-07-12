Финансовые новости
- |
- 12.07.17
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ФРС сфокусирована на достижении целевого показателя инфляции в 2% - Йеллен
19:08 12.07.2017 |
Федеральная резервная система (ФРС) по-прежнему привержена достижению целевого показателя инфляции в 2% и не намерена менять его, заявила председатель Федрезерва Джанет Йеллен, отвечая на вопросы членов комитета по финансовым услугам палаты представителей.
"Мы сфокусированы на достижении 2%-ной инфляции, и вопрос изменения целевого показателя не обсуждается", - сказала Дж.Йеллен.
Она отметила, что базовая инфляция уже приближалась к 2%-ному уровню ранее в этом году. Продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда со временем должно способствовать росту зарплат и усилению инфляции, добавила Дж.Йеллен.
Федрезерву "хорошо известно" о том, что инфляция в США находится ниже целевого уровня в течение нескольких лет, а также об опасности, которую представляет такая ситуация, отметила она.
По словам Дж.Йеллен, "в данный момент рано делать вывод, что инфляция в США не сможет достичь цели в 2% в следующие пару лет".
ФРС скорректирует подход к политике, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя, заявила Дж.Йеллен.
Отвечая на вопрос о планах Федрезерва относительно сокращения объема активов на балансе, Дж.Йеллен заявила, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял решение начать нормализацию баланса в этом году.
"По моему мнению, это произойдет довольно скоро", - отметила она.
"Точное время не имеет значения, - заявила председатель Федрезерва. - Мы пытались очень осторожно обозначить наши планы постепенной и предсказуемой нормализации баланса".
Дж.Йеллен уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, готова ли она остаться на второй срок в должности главы ФРС, если такое предложение поступит от администрации президента США Дональда Трампа.
Она заявила, что "безусловно" намерена отработать на этом посту в течение положенного срока, добавив, что "у нее не было необходимости более серьезно обдумывать этот вопрос".
Курс доллара США укрепляется относительно евро на заявлениях Дж.Йеллен. Пара евро/доллар к 18:25 EET торговалась на уровне $1,1426 по сравнению с $1,1449 до выступления главы ФРС и $1,1467 на закрытие предыдущей сессии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
|Регламентный комитет ВР признал обоснованным представление на Добкина, но не арест
|Siemens придется пересматривать отношения с Россией
|Гройсман о провале переговоров "Борисполя" и Ryanair: для всех авиакомпаний должны быть равные условия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Мягкие контактные линзы – комфортное решение офтальмологической проблемы
В РУБРИКЕ
|Siemens придется пересматривать отношения с Россией
|ФРС сфокусирована на достижении целевого показателя инфляции в 2% - Йеллен
|Почему генсеком ОБСЕ стал Гремингер, который стесняется "ихтамнетов"
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Реальна ли гражданская война в Саудовской Аравии?
|Четыре арабские страны оставили в силе санкции против Катара
Это интересно
|В первом квартале 2017 года лидерами по росту цен на дедвижимость оставались китайские города
|LG представила Q6 из среднего ценового сегмента
|Google наняла пять юридических фирм для разбирательств по решениям ЕК
|Связь без границ от мобильного оператора "Киевстар"
|Израильтяне научат танкистов видеть сквозь корпус
|LG начнёт выпуск скручивающихся OLED-дисплеев через три года
|Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор