ФРС сфокусирована на достижении целевого показателя инфляции в 2% - Йеллен

Федеральная резервная система (ФРС) по-прежнему привержена достижению целевого показателя инфляции в 2% и не намерена менять его, заявила председатель Федрезерва Джанет Йеллен, отвечая на вопросы членов комитета по финансовым услугам палаты представителей.

"Мы сфокусированы на достижении 2%-ной инфляции, и вопрос изменения целевого показателя не обсуждается", - сказала Дж.Йеллен.

Она отметила, что базовая инфляция уже приближалась к 2%-ному уровню ранее в этом году. Продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда со временем должно способствовать росту зарплат и усилению инфляции, добавила Дж.Йеллен.

Федрезерву "хорошо известно" о том, что инфляция в США находится ниже целевого уровня в течение нескольких лет, а также об опасности, которую представляет такая ситуация, отметила она.

По словам Дж.Йеллен, "в данный момент рано делать вывод, что инфляция в США не сможет достичь цели в 2% в следующие пару лет".

ФРС скорректирует подход к политике, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя, заявила Дж.Йеллен.

Отвечая на вопрос о планах Федрезерва относительно сокращения объема активов на балансе, Дж.Йеллен заявила, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял решение начать нормализацию баланса в этом году.

"По моему мнению, это произойдет довольно скоро", - отметила она.

"Точное время не имеет значения, - заявила председатель Федрезерва. - Мы пытались очень осторожно обозначить наши планы постепенной и предсказуемой нормализации баланса".

Дж.Йеллен уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, готова ли она остаться на второй срок в должности главы ФРС, если такое предложение поступит от администрации президента США Дональда Трампа.

Она заявила, что "безусловно" намерена отработать на этом посту в течение положенного срока, добавив, что "у нее не было необходимости более серьезно обдумывать этот вопрос".

Курс доллара США укрепляется относительно евро на заявлениях Дж.Йеллен. Пара евро/доллар к 18:25 EET торговалась на уровне $1,1426 по сравнению с $1,1449 до выступления главы ФРС и $1,1467 на закрытие предыдущей сессии.