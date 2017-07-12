В своем новом исследовании компания Knight Frank составила рейтинг самых дорогих городов по уровню аренды площадей в небоскребе.

Цены за аренду площади обозначены за квадратный фут.

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ аренды коммерческой недвижимости в небоскребах крупнейших городов мира.

Ниже представляем топ-11 городов с самыми дорогими небоскребами.

11. Шанхай - $1 250 за квадратный фут

Являясь одним из мировых финансовых центров, город является популярным центром аренды коммерческой недвижимости.

В Шанхае расположен самый высокий в Китае небоскреб Shanghai Tower, высота которого достигает 632 метра, или 128 этажей.

Однако после постройки в 2015 году возникли сложности с привлечением арендаторов, так как в Китае огромное число небоскребов было построено за последнее десятилетие.

10. Франкфурт - $1 400 за квадратный фут

Brexit привел к тому, что многие компании из Лондона решили перенести свою деятельность во Франкфурт.

Являясь финансовой столицей ЕС, Франкфурт стал городом со множеством небоскребов, где работает множество высокооплачиваемых сотрудников крупнейших компаний мира.

Несмотря на то, что в городе нет недостатка в площадях, здесь наблюдался бум строительства небоскребов в последние года, а 30 зданий имеют высоту свыше 100 метров.

9. Тайбэй - $1 600 за квадратный фут

Цены в городе высокие, однако продажи в последние годы были на низком уровне.

Тем не менее Knight Frank прогнозирует рост цен на аренду площадей в небоскребах в Тайбэйе в течение следующих двух лет.

Apple открыла свой первый офис в Тайбэйе в начале июля.

8. Бостон - $1 700 за квадратный фут

Бостон переживает самый большой строительный бум в своей истории, и город меняется буквально каждый год.

Здесь огромное число небоскребов, как уже построенных, так и находящихся на стадии строительства.

Многие из них стоят миллиарды долларов, и соответственно аренда коммерческих площадей очень дорогая.

7. Сингапур - $1 900 за квадратный фут

Сингапур - это крупный финансовый центр, который привлекает частных инвесторов, в том числе и инвесторов в недвижимость.

Только одна Япония инвестировала $4,51 млрд в сингапурскую недвижимость за последнее десятилетие.

Эксперты Knight Frank отмечают, что рынок жилой недвижимости Сингапура все улучшается.

6. Сидней - $2 тыс. за квадратный фут

В последние годы рынок аренды коммерческой недвижимости в Сиднее развивается огромными темпами.

Эксперты Knight Frank прогнозируют рост цен на аренду коммерческой недвижимости в небоскребах Сиднея в течение двух лет.

Сидней занимает 7-е место в рейтинге Knight Frank по объему зарубежных инвестиций в 2016 г.

5. Лондон - $2 450 за квадратный фут

Центральный Лондон - это крупный финансовый центр, являющийся лидером по объему зарубежных инвестиций в 2016 г.

Однако эксперты Knight Frank отмечают, что инвесторы начинают смотреть за пределы Лондона, стараясь спрогнозировать, где лучше разместить свои офисы в других странах ЕС.

4. Сан-Франциско - $2 500 за квадратный фут

Число небоскребов в Сан-Франциско все больше растет.

Так, 61-этажный небоскреб Salesforce Tower является самым высоким зданием в городе.

Он будет достроен этим летом, а его стоимость превышает $1 млрд.

Еще один небоскреб - Millennium Tower, стоимость которого составляет $350 млн, просел на 16 дюймов, с тех пор как был построен в 2008 г.

3. Нью-Йорк -$3 700 за квадратный фут

Манхэттен - это крупный финансовый центр Нью-Йорка с самым знаменитым городским пейзажем.

В последние годы в городе наблюдается настоящий строительным бум, однако строительство небоскребов может оказаться под угрозой в связи с тем, что звучат предложения по ограничению высоты зданий.

2. Токио - $4 900 за квадратный фут

Токио - город с огромным числом небоскребов, количество которых растет в преддверии Олимпиады 2020 года.

В связи с тем, что аренды коммерческой недвижимости в небоскребах Токио высока, японские инвесторы все чаще смотрят на возможности аренды в других городах мира.

1. Гонконг - $8 тыс. за квадратный фут

Средняя стоимость аренды площади в небоскребе Гонконга на 60% выше, чем в Токио.

Это одно из самых популярных направлений для иностранных инвестиций, в том числе и в недвижимость.

Кроме того, Гонконг - это мировой финансовый центр, привлекающий инвесторов и предпринимателей со всего мира.