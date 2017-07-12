Реальна ли гражданская война в Саудовской Аравии?

Растущее социальное недовольство на фоне попыток сокращения расходов, экономические проблемы из-за колебаний цен на нефть и признаки раскола в королевской семье из-за назначения на пост наследного принца сына короля Салмана бин Абдулазиза Аль-Сауда указывают на растущую вероятность гражданского конфликта в королевстве, который может повергнуть в хаос весь регион.

Конфликт кланов

Коронация Салмана ибн Абдул Азиза аль-Сауда ознаменовала приход к власти в Саудовской Аравии клана Судейри. Однако это стало возможным только благодаря тому, что король Салман уже стар и после его смерти трон возвращался бы в руки клана Шаммар, к которому принадлежал умерший король Абдалла, поскольку наследником был Мохаммед бин Найеф.

Однако король Салман принял решение назначить на пост кронпринца своего сына Мохаммеда бин Салмана и лишить клан Шаммар возможности вновь контролировать трон.

И хотя оба клана считаются союзными, в условиях сокращения финансовых потоков сложностей не избежать, поэтому ряд экспертов не исключают жесткой борьбы между кланами за право остаться "при дворе".

В условиях ужесточения борьбы за право формировать политику внутри региона между Ираном и Саудовской Аравией, а также усиления позиций исламских фундаменталистов, борьба внутри королевства может стать источником нестабильности в регионе. Более того, клан Шаммар может объединиться с другими кланами, чтобы не допустить роста влияния клана Судейри.

И гражданская война между конкурирующими семьями в Саудовской Аравии может легко вылиться в бойню между различными саудовскими регионами. Таким образом, ситуация в Ливии, Сирии, Ираке и Йемене может в конечном итоге аукнуться самим саудовцам.

21 июня король Саудовской Аравии Салман назначил своего 31-летнего сына кронпринцем. Кронпринц Мухаммед бин Салман заменил на этом посту своего двоюродного брата, который на 26 лет его старше. Мухаммед бин Салман - первый ребенок третьей жены саудовского короля. Мухаммед бин Салман - один из тринадцати детей короля. Он рос, не привлекая особого внимания к себе.

Принц получил степень бакалавра в области права в Университете короля Сауда. После этого он стал помощником своего отца и занимал несколько важных государственных должностей. В 2011 г. после смерти наследного принца Наифа пост заместителя наследного принца и министра обороны в ноябре 2011 г. занял принц Салман. Он назначил принца Мухаммеда своим личным советником. В последние пять лет принц Мухаммед стал известен как человек, который решил сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти как основного источника благосостояния. Мухаммед бин Салман занимает пост министра обороны, а также курирует экономический блок в правительстве королевства.

Он также был сторонником вторжения Саудовской Аравии в Йемен, что привело к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения, а также росту бедности и голода в стране. Принц Мухаммед установил тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, который также имеет принципиальную позицию по Ирану. И в то же время ему удалось наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, без которых вероятность достижения соглашения о сокращении добычи нефти была бы минимальной.

Тающие резервы

Саудовская Аравия потеряла одну треть резервов менее чем за 3 года.

Если Саудовская Аравия потеряла 11% своих резервов в 2014 г., 11% резервов в 2015 г. и 11% в 2016 г. Угадайте, какой объем резервов она потеряет в 2017 г.? Объем саудовских резервов сейчас составляет $493 млрд, и он упадет еще на 11% до $438 млрд или даже до $400 млрд к концу 2017 г.

Все остальные активы, такие как долгосрочные инвестиции, нефть и другие активы за рубежом, недвижимость, совсем не просто продать. Привязка валюты стран Персидского залива к доллару будет отменена. Возможно, первыми согнутся под давлением Оман или Бахрейн. Остальные просто вынуждены будут последовать за ними.

Разумным объяснением является падение нефти в июне 2014 г. Первые два года Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива мог использовать резервы.

Следующие два года до конца 2017 г. они смогут поддерживать заимствования путем выпуска облигаций. Давление возрастет значительно, когда они начнут испытывать снижение из-за чрезмерного объема заимствований (как это произошло и в Омане, и в Бахрейне, а также и в Саудовской Аравии).

Как ни странно, снижение резервов продолжается даже после введения резких мер жесткой экономии, направленных на сокращение дефицита бюджета, которые оказали влияние на экономику и привели к остановке роста ненефтяного сектора в прошлом году. По данным Bloomberg, кредиты, авансы и овердрафты в частном секторе снизились на 0,6% в апреле по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Кроме того, ВВП крупнейшего в мире экспортера нефти вырастет всего на 0,6% в этом году с 1,1% в 2016 г.

Между тем, местные власти заявляют, что рост превысит 1% отчасти из-за плана по запуску пакета стимулирующих мер на ближайшие четыре года объемом 200 млрд риалов.

Пакет мер нацелен на частный сектор. Министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан заявил в апреле, что правительство не использовало резервы центробанка в течение I квартала.

В прошлом году Саудовская Аравия доказала, что проводит самую большую экономическую перестройку в истории королевства, чтобы снизить зависимость от доходов от продажи нефти.

Это включает в себя сокращение субсидий и продажу пакетов акций нескольких компаний, в том числе саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которая была инициатором повышения цен на нефть, даже если это означало уступить долю рынка сланцевикам США, резкое изменив стратегию с конца 2014 г.

Геополитическая напряженность

Катаро-саудовская конфронтация все еще нарастает, уже угрожая региональным конфликтом. Мохаммед бин Салман уже смог решить проблему Катара внутри королевства, поскольку бывший наследный принц Мохаммед бин Найеф открыто критиковал арабское давление на Катар.

После прихода к власти новый наследный принц сможет продолжить реализовывать свои региональные стратегии. Бин Салман наверняка окажет давление на Иран не только в сирийской войне, но и в Йемене. Усиление операций в Баб-эль-Мандебе не воспринимается легкомысленно военным командованием Саудовской Аравии и бин Салманом.

Бин Салман намерен придерживаться жесткой стратегии власти, чтобы блокировать Иран, лидеров Сирии и оппозицию шиитов, пытаясь заставить все суннитские арабские государства в регионе следовать этому примеру. По мнению саудовских аналитиков, одной из главных причин нынешнего конфликта в Катаре является сближение с Ираном и растущее военное присутствие Турции на катарской земле.

В то же время сближение Саудовской Аравии и Египта является еще одной важной поддержкой нынешней жесткой позиции против Катара. Похоже, что египетский президент Абдулфаттах Сиси и два молодых волка, бин Салман и Мохаммед Бин Зайед, хорошо сработались. В регионе появился новый вид власти, период традиционной арабской политики закончился. Арабская региональная политика в XXI веке, похоже, оставляет место лишь для политико-экономического блицкрига без какой-либо дипломатии.

Также бин Салман способен решать вопросы выстраивания стратегии Саудовской Аравии в производственных соглашениях ОПЕК.

По контрасту с бывшими саудовскими принцами и королями бин Салман, похоже, в состоянии разыгрывать сразу несколько карт одновременно. Очаровав американского президента Трампа, новый наследный принц Эр-Рияда наладил контакт с Москвой.

Затем последовало многомиллиардное инвестиционное предложение, частично сосредоточенное на нефти и газе. Кроме того, саудовский рынок открылся для российских компаний, таких как "Росатом".

Объединенный российско-американский технологический толчок поддержит "Видение-2030" и укрепит военную мощь королевства в регионе. В то же время российские нефтяные компании и технологические институты готовятся к крупной золотой лихорадке в королевстве. "Газпром", "Роснефть", "Транснефть" и другие уже заказывают билеты в Эр-Рияд, так как ворота на нефть и газ открылись. Укрепление российско-саудовского сотрудничества в области нефти и газа находится в стадии реализации.

Насколько успешным будет приход к власти нового наследного принца, неясно. Бин Салман - молодой принц даже по европейским стандартам. Если он скоро станет королем, возможно, нестабильность накроет Саудовскую Аравию на довольно долгий период.

Шиитский треугольник

Шииты-зейдиты, которые составляют около 10% населения Саудовской Аравии, стали серьезным источником беспокойства для королевской семьи в середине 2012 г. Основная часть шиитов проживает в Восточной провинции, где находится большинство крупнейших запасов саудовской нефти и нефтяных промышленных объектов.

Массовые протесты местных шиитов, компактно проживающих в Восточной провинции Саудовской Аравии, вспыхнули после ареста их главного духовного лидера - радикально настроенного шейха Немера аль-Немера. При задержании он был ранен, а двое его помощников убиты.

Карта провинций Саудовской Аравии

Асир, район на юго-западе, который граничит на севере с Йеменом, а также с двумя соседними саудовскими регионами. Асир - основное место проживания мусульман-зейдитов. Саудовский режим ведет борьбу не только с самими зейдитам, но и против повстанцев-хути, которые также были зейдитами.

Повстанцы-хути провели ряд военных нападений на цели Саудовской Аравии в Асире, а также в саудовских приграничных районах Джизане и Наджране, в надежде, что могут разжечь восстание зейдитов в южных регионах Саудовской Аравии.

Во время гражданской войны в Йемене появлялись сообщения о том, что силы хути захватили, по крайней мере временно, несколько саудовских деревень в Асире, Наджране и Джизане. Открытые восстания зейдитов в Асире, Наджране и Джизане, наряду с шиитским восстанием в Восточном регионе, - все это уже слишком для саудовских вооруженных сил, пытающихся оказать сопротивление.