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Четыре арабские страны оставили в силе санкции против Катара
08:12 12.07.2017 |
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как сообщили саудовские государственные СМИ во вторник, 11 июля, четверка стран, ранее предъявивших официальной Дохе ультиматум, проследит за тем, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом.
Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами. В Катаре отвергают все обвинения, а также заявили о невозможности исполнить ультиматум, состоящий из 13 требований.
Катар и США подписали антитеррористическое соглашение
Во вторник в Дохе министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписали соглашение о совместной борьбе с терроризмом. Стороны намерены предпринять больше усилий по прекращению финансирования террористических группировок. Аль Тани отметил, что Катар стал первой страной, заключившей с США подобный договор о противодействии террору, а также призвал своих оппонентов присоединиться к соглашению.
Четверка стран, предъявившая ультиматум Дохе, назвала договоренности между Катаром и США "недостаточными". Не следует доверять обещаниям катарских ведомств, говорится в заявлении, распространенном саудовским информагентством SPA. На 12 июля в городе Джидда, который находится на берегу Красного моря, намечены переговоры Тиллерсона с главами МИД четырех арабских стран, где будет обсуждатся текущее противостояние.
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