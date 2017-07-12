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В Швеции Эрдогана официально обвинили в геноциде
07:59 12.07.2017 |
Шведские законодатели подали жалобу против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила британская газета Independent. Пятеро депутатов парламента Швеции подали запрос государственному прокурору страны о роли Эрдогана в конфликте между турецкой армией и курдскими вооруженными формированиями начиная с 2015 года.
Эта жалоба стала первой в Швеции, которую подали против главы иностранного государства. В ней также упоминаются и ряд других турецких высших должностных лиц, включая премьер-министра Бинали Йылдырыма. В случае удовлетворения жалобы не исключена выдача ордера на арест Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2014 году в Швеции был принят закон, согласно которому национальные суды могут выносить решения по любому делу, связанному с преступлениям против человечности, вне зависимости от того, где они были совершены.
Решение об открытии расследования по жалобе будет принимать шведская прокуратура. Член Партии охраны окружающей среды Карл Шлютер выразил надежду, что и другие европейские страны предпримут аналогичные действия. Политик заявил, что подобные меры могут "повлиять на политику" Эрдогана, который стремится "оказывать влияние на европейские страны".
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