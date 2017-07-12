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США продадут Румынии зенитные комлексы Patriot
07:54 12.07.2017 |
Госдепартамент США одобрил продажу зенитных ракетных комплексов Patriot румынской армии. Благодаря этому страна усилит свою способность "защищаться против агрессий", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном во вторник, 11 июля. Сделку, которая оценивается в 3,4 миллиарда евро (3,9 млрд долларов), должен утвердить Конгресс США. Однако маловероятно, что депутаты заблокируют продажу вооружений партнерам по НАТО, отмечает агентство AFP. Ранее президент США Дональд Трамп во время поездки в Варшаву объявил о продаже Patriot и польской армии. Польша и Румыния являются странами-членами НАТО с 1999 и 2003 годов соответственно.
Решения о продаже зенитных ракетных комплексов в европейские страны приняты на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией. Во вторник США впервые разместили ракеты Patriot в Литве. В учениях НАТО Tobrug Legacy 2017 в странах Балтии до 22 июля примут участие солдаты из Литвы, Польши, Великобритании и США. Дальнейшие этапы учений пройдут в Чехии и Румынии.
В свою очередь Россия объявила о проведении больших учений на территории Белоруссии и Калининградской области РФ, граничащих с Литвой и Польшей. В 2016 году Москва разместила оперативно-тактические комплексы "Искандер" с ракетами, способными нести ядерные боеголовки, в Калининградской области. Этот жест РФ вызвал особую тревогу в странах, входящих в НАТО.
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