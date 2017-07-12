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В Китае растет риск пузыря "мусорных" бондов
19:37 11.07.2017 |
Восстановление рынка "мусорных" облигаций Китая и сопутствующий всплеск размещений усиливают опасения по поводу того, что инвесторы ставят на самые рисковые компании в самое неподходящее время, пишет Bloomberg.
Покупатели облигаций ищут высокодоходные активы после снижения ставок денежного рынка и сокращения числа дефолтов вдвое во II квартале. Небанковские организации с рейтингами от национальных агентств на уровне "AA" или ниже, которые в Китае считаются спекулятивными, в прошлом месяце увеличили выпуск номинированных в юанях облигаций почти втрое по сравнению с маем. По данным Bloomberg, такие фирмы продали бонды на 24 млрд юаней ($3,5 млрд) - это максимальный показатель с ноября.
Хорошие времена продлятся недолго, говорят менеджеры по инвестициям из HFT Investment Management Co. и Bosera Asset Management Co. Они ожидают, что у многих компаний возникнут проблемы с погашением задолженности во втором полугодии, в то время как правительство Китая продолжает бороться за сокращение долговой нагрузки. Инвесторы также должны учитывать риск наличия скрытых гарантий по долговым обязательствам. В прошлом месяце эта проблема вновь проявилась после обнаружения подобных поручительств у двух производителей химикатов на востоке страны.
"Количество кредитных событий во втором полугодии может оказаться выше, чем в первом полугодии", поскольку компании, увеличившие заимствования, прогнутся под бременем расходов на обслуживание этих облигаций, отметил Лу Цунфань, помощник управляющего по инструментам с фиксированной доходностью в HFT Investment Management Co. "Если вы наступите на мину в своих вложениях в облигации с низкими рейтингами, вы понесете большие убытки. Многим инвесторам не подходят такие инвестиции", - сказал он.
Китайские заемщики с "мусорным" рейтингом также сталкиваются с необходимостью погашения долга: во втором полугодии наступает срок погашения рекордного количества облигаций. В то время как спрос инвесторов пока остается устойчивым, а спреды сужались в июне даже на фоне активного размещения, растут спекуляции по поводу того, что терпение регуляторов небезгранично. Власти КНР продолжат борьбу с чрезмерными заимствованиями, усиливая давление на слабые компании, говорит старший аналитик Moody's Investors Service Лилиан Ли.
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