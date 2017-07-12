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США впервые разместят в Литве ракеты Patriot
18:28 11.07.2017 |
США впервые разместили в Литве зенитные ракетные комплексы Patriot в рамках начавшихся учений НАТО "Tobrug Legacy 2017", посвященных организации ПВО. Об этом сообщило министерство обороны Литвы во вторник, 11 июля. Ракеты размещены в рамках "обязательств США по обеспечению безопасности Литвы" и готовности Пентагона отправить в регион дополнительные силы.
Учения Североатлантического альянса одновременно проводятся в Литве, Румынии и Чехии. В Литве в маневрах, продлящихся до 22 июля, принимают участие 450 военнослужащих из Литвы, Польши, Великобритании и США. В ходе учений намечена отработка взаимодействия наземных подразделений ПВО союзников. Маневры проводятся в условиях сохраняющейся напряженности в отношениях НАТО и России. На сентябрь на территории Беларуси и в Калининграде, на границе с Польшей и Литвой запланированы совместные российско-белорусские маневры.
США часто отрабатывают развертывание дальнобойных средств ПВО в Восточной Европе. Так, во время маневров комплексы Patriot размещались в Чехии и Польше. Президент США Дональд Трамп в начале июля заявил, что Вашингтон согласовал продажу нескольких этих комплексов ПВО Польше.
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