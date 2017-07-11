Крупнейшая сделка Китая: Wanda продает активы

Harbin Wanda City

Компания Wanda Group, один из крупнейших китайских покупателей зарубежных активов, объявила о продаже отелей и туристических объектов компании-конкуренту. Сделка является крупнейшей в истории китайского рынка недвижимости.

Китайская компания Dalian Wanda Group достигла соглашения о продаже за 63,2 млрд юаней ($9,3 млрд) 76 отелей, а также 91%-й доли в 13 других проектах Sunac China Holdings.

Сделка включает в себя продажу за $6 млрд тематического парка Harbin Wanda City, который включает в себя крупнейший в мире крытый горнолыжный курорт, открывшийся всего две недели назад.





По заявлению Wanda, компания продает свои активы, чтобы "в полной мере воспользоваться конкурентным преимуществом", однако аналитики полагают, что это позволит компании сократить задолженность и создать более выгодные условия для инвесторов в преддверии готовящегося листинга.

Сообщение о заключении сделки прошло на фоне информации о том, что власти Китая изучают уровень задолженности в Wanda, HNA Group и Fosun Group, ведущих активную деятельность за рубежом в течение последних трех лет.

Вместе с Anbang Group, Fosun Group и HNA Group Wanda вошла в список, составленный Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая, куда вошли четыре крупнейших китайских покупателя зарубежный активов с общей стоимостью $11,5 млрд в облигациях и займов к концу 2018 г. согласно данным, которые приводит Bloomberg.

Ряд экспертов полагают, что компания Wanda испытывает финансовое давление, иначе ей не пришлось бы продавать так много активов.

Wanda необходимо финансирование, чтобы поддержать свое расширение, при этом компания не может рассчитывать только на доход от аренды недвижимости.

В марте этого года Wanda пришлось отказаться от сделки на сумму $1 млрд по приобретению Dick Clark Production, так как компания не смогла получить одобрение регулятора на снятие средств для покупки, что привело к необходимости выплатить штраф в размере $50 млн.

Глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь является одним из самых богатых людей в Китае. Цзяньлинь давно проявляет интерес к инвестициям в сфере развлечений - особенно в США. В 2012 г. Wanda приобрела американскую сеть кинотеатров AMC, а в 2016 г. - голливудскую студию Legendary Entertainment за $3,5 млрд.

Миллиардер также посматривает в сторону "Большой шестерки" Голливуда. По его словам, если одна из этих кинокомпаний когда-нибудь выйдет на биржу, он станет "счастливым покупателем". Однако китайское правительство ввело ограничения в отношении иностранных инвестиций, тем самым обуздав амбиции Цзяньлиня.

Бизнес Wanda включает в себя недвижимость, сферу развлечений и финансовые услуги, при этом в первой половине 2017 г. рост прибыли Wanda Group составил 17,9%, или 134,8 млрд юаней.

Тем не менее бизнес в сфере недвижимости, который был в числе крупнейших по стране несколько лет назад, продемонстрировал довольно слабый рост по сравнению с показателями конкурентов.

Прибыль в сфере недвижимости, включая продажу жилой недвижимости и аренду торговых центров и отелей, выросла на 14,2% год к году, составив 73,5 млрд юаней в первой половине года.

Сегмент бизнеса, который получил название "культурный", куда входят тематические парки, кинотеатры AMC, спортивные клубы и туризм, продемонстрировал рост на 5,9% до 30,8 млрд юаней.

Такое смещение фокуса для человека, который всего год назад заявил о том, что тематические парки Walt Disney, включая парк в Шанхае, который зафиксировал рекордное число посетителей в 11 млн человек за первый год работы, даже близко не стоит рядом с тематическими парками в его стране.

На данный момент Wanda запустила шесть тематических парков.

Горнолыжный курорт Чанбайшань и кинопарк Уханьне вошли в число продаваемый активов.

Группе компаний принадлежит свыше 100 элитных отелей по стране, ведущим является Sofitel в головном офисе в Пекине.

Dalian Wanda Group была основана в 1988 г. По версии журнала Forbes, глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь c состоянием $31,3 млрд на данный момент возглавляет список богатейших китайцев.

Sunac является самым активным покупателем на китайском рынке недвижимости в последнее время. С начала прошлого года компания заключила 15 сделок, включая покупку 42 объектов у Legend Holdings. C начала текущего года акции Sunac подорожали на 130%.

Для девелопера Sunac покупка гостиниц - важный шаг в деверсификации активов.

Помимо покупки активов Wanda, компания заплатила 6,3 млрд юаней в этом году за долю в 25% в Jinke Property, а также выделила 15 млрд юаней на помощь видеобизнесу LeEco.