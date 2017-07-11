В первом квартале 2017 года лидерами по росту цен на дедвижимость оставались китайские города

Чжэнчжоу

Первое место занял Уси с показателем 31,7%. На второй позиции расположился Нанкин. А «бронзу» завоевал Чжэнчжоу.

Такие данные обнародовала компания Knight Frank в исследовании Global Residential Cities Index. В целом из 150 представленных в отчете городов в третьем квартале 2016 года стоимость жилья в городах мира увеличилась в 123 (82%). А в 40 городах был отмечен двузначный годовой рост цен.

Несмотря на то, что лидерами рейтинга остаются города Поднебесной, динамика роста цен на жилье в этой стране замедлилась с 19,2% в последнем квартале 2016 года до 15,9% в первые три месяца 2017-го. Причиной стало ужесточение правил ипотечного кредитования в некоторых регионах.

Целых семь китайских городов вошли в ТОП-10. Оставшиеся три позиции поделили между собой Торонто, Гамильтон и Осло. Цены на жилье в Торонто в годовом исчислении подскочили на 24,8%. Но эксперты ожидают, что введение дополнительного налога для иностранцев в 15% в дальнейшем приведет к тому, что город опустится в списке еще ниже.

Самым сильным рынком жилой недвижимости Европы стал Осло. Но Рейкьявик уже «наступает ему на пятки». Цены на дома и квартиры в столице Исландии взлетели на 18,3% в годовом исчислении. Еще годом ранее соответствующий показатель составлял всего 6,3%.

Нидерланды постепенно становятся ключевым центром роста средней стоимости жилой недвижимости. В четырех крупнейших города страны - Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Гааге - соответствующий показатель превысил 10%. Некоторые другие города Старого Света - Барселона (+9,9%) и Лиссабон (+9,6%) тоже повысили свои позиции в рейтинге.



ТОП-10 городов с самым быстрым годовым ростом цен на жилье:

1. Уси, Китай - 31,7%

2. Нанкин, Китай - 28,8%

3. Чжэнчжоу, Китай - 25,4%

4. Торонто, Канада - 24,8%

5. Ханчжоу, Китай - 23,0%

6. Гуанчжоу, Китай - 22,9%

7. Гамильтон, Канада - 21,5%

8. Тяньцзинь, Китай - 21,5%

9. Ухань, Китай - 21,2%

10. Осло, Норвегия - 21,0%