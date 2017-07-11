Финансовые новости
- |
- 11.07.17
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Google наняла пять юридических фирм для разбирательств по решениям ЕК
07:55 11.07.2017 |
Компания Google Inc., "дочка" американской корпорации Alphabet, наняла пять крупных юридических фирм для оспаривания решений Еврокомиссии (ЕК), пишет агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По словам источников, компания наняла юридические Cleary Gottlieb, Allen & Overy, Slaughter and May, Garrigues и White & Case.
"Главный суд Люксембурга, второй по величине в Европе, станет первым полем битвы для Google, если, как и ожидалось, она будет оспаривать июньское решение Европейской комиссии", - пишет агентство. Представитель Google не ответил на запрос агентства о комментарии.
В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на сумму 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Решение предписывает компании прекратить нарушения в течение 90 дней. Если Google не выполнит предписание ЕК, могут быть наложены штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения регулятора.
В течение 2015-2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей. В июле того же года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.
В апреле 2016 года ЕК предъявила обвинения в том, что компания неправомерно требует у производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search), а также использует финансовые стимулы, чтобы производители эксклюзивно предустанавливали Google Search на своих устройствах. Google, в свою очередь, выразила готовность доказать ЕК, что операционная система Android способствует развитию конкуренции на рынке.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крым не ваш: что известно о поставках турбин Siemens на полуостров
|Американские санкции могут поставить крест на проектах Газпрома
|В Белом доме поддержали новые санкции в адрес России
|Банкиры: доллар начнет дорожать, если ЕБРР полностью свернет кредитование Нафтогаза
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крым не ваш: что известно о поставках турбин Siemens на полуостров
|Американские санкции могут поставить крест на проектах Газпрома
|В Белом доме поддержали новые санкции в адрес России
|"Известия": Россия готова выслать около 30 дипломатов США и наложить арест на американскую собственность
|Тиллерсон заявил о постепенном улучшении отношений с Турцией
|Google наняла пять юридических фирм для разбирательств по решениям ЕК
Это интересно
|360 N5S стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon с 6 Гбайт ОЗУ
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Volkswagen лишит новые модели механической связи между рулем и колесами
|$2,7 миллиарда не предел: штраф Google может стать еще больше из-за Android
Специалисты Еврокомиссии начали изучать мобильную платформу и заподозрили Google в ограничении доступа к Google Play Store, которое действовало, пока разработчики смартфонов не делали поисковик и фирменный браузер Chrome в гаджетах установленными по умолчанию.
|Китайский концерн Geely купил американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia
|SpaceX запустила третью ракету Falcon 9 за две недели
|10 вещей, о которых миллиардеры никогда не расскажут