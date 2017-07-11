Google наняла пять юридических фирм для разбирательств по решениям ЕК

Компания Google Inc., "дочка" американской корпорации Alphabet, наняла пять крупных юридических фирм для оспаривания решений Еврокомиссии (ЕК), пишет агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам источников, компания наняла юридические Cleary Gottlieb, Allen & Overy, Slaughter and May, Garrigues и White & Case.

"Главный суд Люксембурга, второй по величине в Европе, станет первым полем битвы для Google, если, как и ожидалось, она будет оспаривать июньское решение Европейской комиссии", - пишет агентство. Представитель Google не ответил на запрос агентства о комментарии.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на сумму 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Решение предписывает компании прекратить нарушения в течение 90 дней. Если Google не выполнит предписание ЕК, могут быть наложены штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения регулятора.

В течение 2015-2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей. В июле того же года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.

В апреле 2016 года ЕК предъявила обвинения в том, что компания неправомерно требует у производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search), а также использует финансовые стимулы, чтобы производители эксклюзивно предустанавливали Google Search на своих устройствах. Google, в свою очередь, выразила готовность доказать ЕК, что операционная система Android способствует развитию конкуренции на рынке.