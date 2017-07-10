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Франция ищет пути для сокращения налогов
17:29 10.07.2017 |
Франция продолжит снижение налогов, обещанное новым президентом Эммануэлем Макроном, сообщил источник в министерстве финансов, несмотря на предупреждения официального органа государственного аудита о дыре в бюджете в размере 8 млрд евро ($9,1 млрд), пишет Reuters.
На митинге в воскресенье Макрон заявил, что снижение налога на имущество и налога на роскошь для 80% тех, кто сейчас платит их, возымеет эффект в 2018 году, сообщил источник в кабинете министров.
Вмешательство президента происходит через несколько дней после того, как его премьер-министр Эдуард Филипп предположил, что налоговые сокращения будут отложены до 2019 года, поскольку Франция изо всех сил пытается сдержать свой государственный дефицит.
В прошлом месяце аудиторы Франции сообщили, что бюджетный дефицит, оставленный правительством бывшего президента Франсуа Олланда, приведет к дефициту в 3,2%, отгда как правительство Олланда говорило о дефиците в размере 2,8%.
Макрон обещал добиться дефицита в размере 3% в 2017 году, что является целевым показателем для Евросоюза. Однако его последние обещания сократить налоги на имущество и налоги на роскошь могут увеличить нагрузку на доходную часть бюджета в предстоящие годы.
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