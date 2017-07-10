Франция ищет пути для сокращения налогов

Франция продолжит снижение налогов, обещанное новым президентом Эммануэлем Макроном, сообщил источник в министерстве финансов, несмотря на предупреждения официального органа государственного аудита о дыре в бюджете в размере 8 млрд евро ($9,1 млрд), пишет Reuters.

На митинге в воскресенье Макрон заявил, что снижение налога на имущество и налога на роскошь для 80% тех, кто сейчас платит их, возымеет эффект в 2018 году, сообщил источник в кабинете министров.

Вмешательство президента происходит через несколько дней после того, как его премьер-министр Эдуард Филипп предположил, что налоговые сокращения будут отложены до 2019 года, поскольку Франция изо всех сил пытается сдержать свой государственный дефицит.

В прошлом месяце аудиторы Франции сообщили, что бюджетный дефицит, оставленный правительством бывшего президента Франсуа Олланда, приведет к дефициту в 3,2%, отгда как правительство Олланда говорило о дефиците в размере 2,8%.

Макрон обещал добиться дефицита в размере 3% в 2017 году, что является целевым показателем для Евросоюза. Однако его последние обещания сократить налоги на имущество и налоги на роскошь могут увеличить нагрузку на доходную часть бюджета в предстоящие годы.