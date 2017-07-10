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Страны G20 начнут обмен налоговой информацией с сентября 2017 года
13:28 10.07.2017 |
Страны G20 готовятся начать автоматический обмен налоговой информацией с сентября текущего года, говорится в коммюнике саммита "двадцатки", прошедшего в Гамбурге под председательством Германии.
"В сентябре 2017 года мы ожидаем первого автоматического обмена информацией о финансовых счетах на основе единого стандарта отчетности ОЭСР", - говорится документе. Лидеры глав G20 подтвердили свою приверженность выполнению плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS) и призывали все юрисдикции присоединиться к его реализации.
В настоящее время к плану BEPS присоединилось более 100 стран, в том числе и Россия. Однако налоговые органы РФ начнут участвовать в автоматическом обмене информацией об активах налогоплательщиков с 2018 года. В настоящее время ФНС заключает двусторонние соглашения с другими странами, а также подписала соответствующую многостороннюю конвенцию, которую предстоит ратифицировать парламенту.
"Мы призываем все соответствующие юрисдикции начать обмен информацией не позднее сентября 2018 года. Мы высоко оцениваем прогресс юрисдикций в достижении удовлетворительного уровня реализации согласованных международных стандартов по налоговой прозрачности и ждем от ОЭСР к нашему следующему саммиту обновлённый перечень, отражающий дальнейшее продвижение юрисдикций в данном направлении", - говорится в коммюнике.
При этом участники саммита обещали продолжать оказывать поддержку развивающимся странам в наращивании их налогового потенциала.
"Мы также работаем над повышением налоговой определенности и с участием ОЭСР - над налоговыми вызовами цифровизации экономики. В качестве важного элемента борьбы с коррупцией, уходом от налогов, финансированием терроризма и отмыванием денег мы будем содействовать эффективному выполнению международных стандартов в сфере прозрачности бенефициарной собственности юрлиц, ... включая доступность информации на национальном и трансграничном уровнях", - говорится в документе.
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