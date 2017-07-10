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В Конгресс США поступило предложение ввести санкции против РФ за нарушение договора о РСМД - СМИ
09:04 10.07.2017 |
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эд Ройс внес поправку в законопроект по обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает издание The Hill.
"Ройс представил поправку к ежегодному законопроекту по оборонной политике, который, как ожидается, будет вынесен на рассмотрение палаты на этой неделе", - говорится в сообщении.
По данным издания, конгрессмен "предлагает ввести санкции в отношении отдельных лиц, которые помогают России разрабатывать основные системы вооружений, а также в отношении государств-спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие".
Э.Ройс считает, что Россия "в течение многих лет откровенно игнорирует обязательства в рамках по Договора о РСМД". "И это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность", - отмечает конгрессмен.
Как напоминает издание, в законопроекте об обороне уже есть предупреждение о том, что если Россия нарушит договор и его требования в течение 15 месяцев с момента принятия законопроекта, то "по национальному законодательству США больше не будут связаны обязательствами, вытекающими из этого договора".
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