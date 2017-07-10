Власти Ирака объявили об освобождении Мосула от ИГ

Вооруженные силы Ирака взяли под контроль Мосул, три года удерживавшийся боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Иракский премьер Хейдар аль-Абади лично поздравил в воскресенье, 9 июля, военнослужащих с победой, сообщили в его канцелярии.

На фотографиях в Twitter запечатлен момент, когда глава правительства, прибывший в пострадавший от боев город, идет по взлетно-посадочной полосе в сопровождении военных высокого ранга.

По словам очевидцев, в отдельных районах Мосула 9 июля еще раздавалась стрельба. ВВС Ирака в течение дня продолжали совершать боевые вылеты. Во время посещения штаб-квартиры полиции на западе Мосула аль-Абади потребовал уничтожить последних террористов, остающихся в городе, и приступить к его разминированию.

Поворотный момент в борьбе с ИГ

Взятие Мосула, имевшего ключевое значение для исламистов, ознаменовало собой поворотный момент в борьбе против ИГ, отмечает Reuters. В ЕС призвали Багдад к скорейшему установлению мира и работе по возвращению к нормальной жизни территорий, ранее находившихся в руках боевиков. Крайне важно, чтобы начался процесс реинтеграции и восстановления доверия между отдельными областями, и "все иракцы смогли начать строить совместное будущее", подчеркнули верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному урегулированию Христос Стилианидис.

Кампания по взятию Мосула

Мосул - второй по величине город Ирака. Он был захвачен террористическими группировками в середине 2014 года. Операция по его освобождению началась в октябре прошлого года. Ее поддерживала международная коалиция под командованием США, которая осуществляла воздушные удары, а также консультировала иракских военных.

В январе Багдад объявил о полном освобождении восточной части города, 18 июня иракская армия сообщила, что начала штурм исторической части Мосула.