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Трамп заявил о невозможности создания с РФ группы по кибербезопасности
08:01 10.07.2017 |
Президент США Дональд Трамп считает невозможным создание совместно с Россией группы по кибербезопасности. Об этом глава Белого дома написал в Twitter в воскресенье, 9 июля, фактически опровергнув слова российского лидера Владимира Путина. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге президент России заявил, что в ходе встречи с Трампом они договорились о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности.
"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я полагаю, что это (ее создание. - Ред.) возможно. Этого не может быть", - написал Трамп в Twitter.
Американский политик также прокомментировал договоренности с Москвой о прекращении огня в юго-западной части Сирии с 9 июля. По его словам, это соглашение реально "могло быть" достигнуто, что на практике "и произошло".
На юго-западе Сирии в воскресенье, 9 июля, в полдень по местному времени начало действовать перемирие в зоне деэскалации. Ее границы определили эксперты из России, Соединенных Штатов и Иордании. Зона создается в провинциях Дераа, Кунейтра, а по данным российских информагентств, и в провинции Сувейда на границе с Иорданией.
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