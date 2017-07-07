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PwC составила рейтинг городов будущего
15:12 07.07.2017 |
Компания PwC представила исследование «Будущее близко: индекс готовности городов» - рейтинг готовности крупнейших городов и агломераций мира к внедрению технологий будущего.
В рамках исследования PwC в России проанализировала, насколько готовы крупные города мира к внедрению технологий будущего, а также оценила текущие возможности мегаполисов для внедрения технологических решений в различные социальные сферы: здравоохранение, образование, безопасность, туризм и культура, транспорт, экономика, ЖКХ, градостроительство, взаимодействие с гражданами.
Готовность города оценивалась по ряду параметров, таких как инфраструктурная готовность, регуляторная и технологическая готовность, а также социальная готовность горожан к использованию технологий будущего.
Представляем топ-9 городов будущего.
1. Сингапур
% готовности: 62%
По показателю «Умные системы ЖКХ» Сингапур занимает 1 место. Сингапур, намеревающийся к 2030 году сертифицировать 80% зданий города как «зеленые», является одним из лидеров по внедрению умных технологий в сфере ЖКХ. Сингапур также финансирует разработку новых технологий, например, связанных с хранением электроэнергии.
Сингапур и Шанхай являются лидерами по параметру «Цифровизация культуры и туризма», так как на текущий момент в них представлено больше всего примеров проектов по цифровизации объектов культуры и туризма.
В исследовании оценивались такие параметры, как наличие мультифункциональных киосков и умных остановок на улицах, наличие продвинутых мобильных приложений для туристов, уровень внедрения инновационных технологий в аэропортах и музеях.
Сингапур лидирует среди городов в области цифровой экономики благодаря сбалансированному развитию всех ключевых объектов будущего: в городе разрешена работа ключевых операторов онлайн-служб такси и краткосрочная аренда недвижимости, внедряются технологии распределенного реестра и производственные комплексы Фабрики 4.0.
Сингапур - один из немногих городов, которые не только поддерживают внедрение адаптивного программного обеспечения в школах, но и инвестируют в развитие технологий адаптивного образования.
Сингапур ближе всех остальных городов приблизился к созданию цифровой модели города - там уже работают над ее прототипом, в то время как в этом городе уже больше пяти лет функционирует первая в мире и пока единственная система подачи заявок на строительство в формате BIM.
2. Лондон
% готовности: 59%
Лондон является лидером в области внедрения беспилотного транспорта благодаря разработке и реализации стратегии беспилотного транспорта, а также созданию регуляторной базы для проведения испытаний.
Планируется что в 2019 году беспилотный шаттл в окрестностях Арены О2 в Лондоне совершит первые коммерческие поездки.
Лондон лидирует в области экономики совместного пользования и финтеха, но значительно отстает во внедрении Фабрики 4.0.
Лондон отличается высоким качеством программ обучения горожан цифровым навыкам.
В Лондоне функционирует платформа по софинансированию городских проектов, на которой ежегодно собирается более 1 млн долл. США.
Лондон и Шанхай обгоняют все исследуемые города по использованию новых технологий строительства, здесь проводится много экспериментов как с модульным строительством, так и с 3D-печатью домов.
3. Шанхай
% готовности: 56%
Сингапур и Шанхай являются лидерами по параметру «Цифровизация культуры и туризма», так как на текущий момент в них представлено больше всего примеров проектов по цифровизации объектов культуры и туризма.
В исследовании оценивались такие параметры, как наличие мультифункциональных киосков и умных остановок на улицах, наличие продвинутых мобильных приложений для туристов, уровень внедрения инновационных технологий в аэропортах и музеях.
Лондон и Шанхай обгоняют все исследуемые города по использованию новых технологий строительства, здесь проводится много экспериментов как с модульным строительством, так и с 3D-печатью домов.
4. Нью-Йорк
% готовности: 53%
Лидерство Нью-Йорка в области мобильной медицины связано как с благоприятным регулированием, так и с привлекательностью города для создания новых стартапов.
В Нью-Йорке хорошо развит EdTech - сектор образовательных технологий, несмотря на отсутствие существенных инвестиций со стороны городских властей.
В частности, там расположена штаб-квартира Knewton - одной из наиболее известных в мире компаний - разработчиков программного обеспечения для образовательной сферы.
В Нью-Йорке с помощью голосования граждан распределяется более 32 млн долл. США.
5. Москва
% готовности: 53%
Москва занимает шестое место в рейтинге по показателю «Умные системы ЖКХ», но имеет все шансы улучшить свои позиции, когда планируемые пилотные проекты (например, строительство экоквартала) будут реализованы.
Москва занимает четвертое место в рейтинге «Цифровизация культуры и туризма». Власти поставили перед собой стратегическую цель комплексной информатизации культурного и туристического пространства и формирования единого информационного пространства для индустрии культуры и туризма.
На текущий момент Москва имеет высокие показатели развития цифровой инфраструктуры города, например, если рассматривать степень покрытия улиц и парков бесплатным Wi-Fi-сигналом.
Организовано 100%-ное покрытие Wi-Fi в метро, работает карточка для туристов - Moscow pass card, которая предоставляет скидки для посещения музеев и городских экскурсий и для проезда на городском транспорте.
Москва на данный момент занимает девятое место в рейтинге «Беспилотный транспорт» и не имеет стратегии развития беспилотного транспорта, но крупнейшие технологические компании России планируют проведение испытаний беспилотных автомобилей в Москве в 2018 году.
Москва занимает третье место в рейтинге «Цифровая экономика», при этом в городе реализуется программа совместного пользования транспортом, разработаны стратегии в области финансовых инноваций и Фабрики 4.0 в рамках проекта Национальной технологической инициативы.
Москва занимает восьмое место, заметно отставая от лидеров умного здравоохранения, в основном из-за низкой степени готовности к внедрению персонализированной медицины.Москва занимает первое место в рейтинге «Виртуальные сервисы» за счет большого числа сервисов по взаимодействию с горожанами, в том числе по решению городских проблем и краудсорсингу идей городских проектов.
6. Торонто
% готовности: 52%
В Торонто на уровне штата создана единая система управления обучением для государственных школ, предоставляющих в том числе возможность дистанционного обучения.
7. Токио
% готовности: 50%
Токио - абсолютный лидер в области Фабрики 4.0 при средних показателях в остальных областях.
8. Гонконг
% готовности: 47%
Гонконг является лидером в предотвращении киберпреступлений за счет внедрения алгоритмов для борьбы с киберугрозами, использующих искусственный интеллект.
9. Сидней
% готовности: 47%
Сидней занимает лидирующую позицию в рейтинге «Виртуальные сервисы» , поскольку в этом городе уже более шести лет есть возможность проголосовать онлайн не только по общим городским вопросам, но и на политических выборах.
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