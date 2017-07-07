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Валютные резервы Китая выросли в июне 5-й месяц подряд
12:08 07.07.2017 |
Валютные резервы Китая в июне увеличились по итогам пятого месяца подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с середины 2014 года.
По данным Народного банка Китая (НБК), резервы в прошлом месяце выросли на $3,22 млрд, до $3 трлн 57 млрд, после майского подъема на $24 млрд, который был максимальным за три года.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали более существенного подъема - до $3 трлн 61 млрд.
В последние месяцы Пекин ужесточил контроль за движением капитала, чтобы поддержать юань и остановить расходование валютных резервов. В 2016 году КНР потратила почти $320 млрд на стабилизацию нацвалюты, однако юань подешевел на 6,5% к доллару, продемонстрировав самое значительное падение с 1994 года.
Экономисты считают, что власти достигли поставленной цели и в дальнейшем ужесточении правил нет необходимости.
Запасы золота в Китае не изменились - 59,24 млн тройских унций на конец июня, как и на конец мая, свидетельствуют данные на сайте НБК.
В период с 1980 года по 2016 год китайские резервы в среднем составляли $890,75 млрд. Рекордного объема они достигли в июне 2014 года - почти $4 трлн, рекордный минимум был зафиксирован в декабре 1980 года - $2,26 млрд.
В январе 2017 года объем резервов в КНР опускался ниже $3 трлн впервые за шесть лет.
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