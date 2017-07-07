Меркель и Трамп обсудили Украину, Северную Корею и Ближний Восток

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Дональд Трамп в преддверии открывающегося в Гамбурге саммита стран "большой двадцатки" обсудили широкий круг внешнеполитических тем, включая конфликт на востоке Украины, ситуацию в Северной Корее и на Ближнем Востоке, а также другие темы из повестки дня саммита G20. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ в четверг, 6 июля.

Встреча проходила в одном из гамбургских отелей и продолжалась около часа вместо запланированных 45 минут. Помимо Меркель и Трампа, в ней участвовали министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Эти переговоры проводились в рамках подготовки к саммиту G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, отметил представитель правительства в Берлине. Ангела Меркель в настоящее время председательствует в организации стран "двадцатки".

Перед встречей с Трампом канцлер ФРГ сказала, что ожидает переговоров, "которые не будут такими уж простыми". США и другие страны "двадцатки" заметно расходятся в позициях по таким вопросам, как защита климата и свободная торговля.