ЕС и Япония согласовали детали договора о свободной торговле

Дональд Туск, Синдзо Абэ и Жан-Клод Юнкер

Европейский Союз и Токио достигли принципиального согласия о создании зоны свободной торговли между ЕС и Японией. Об этом заявил в Брюсселе в четверг, 6 июля, глава Европейского совета Дональд Туск по окончании встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.

"Мы сделали это", - сообщил Туск журналистам в преддверии саммита G20 в Гамбурге. По его словам, мир стоит на пороге "рождения крупнейшей, свободной, прогрессивной индустриальной экономической зоны". Стороны достигли согласия по ряду ключевых деталей сделки, подготовка к которой шла около четырех лет. Расхождения в вопросе о тарифах на импорт автомобилей, сельскохозяйственных и молочных продуктов устранены, добавил Юнкер. Единственное, что еще предстоит согласовать, - это меры защиты инвесторов, отметил он. Кроме того, должны быть проработаны юридические аспекты документа.

Переговоры о свободной торговле между Брюсселем и Токио начались в апреле 2013 года. По мнению Евросоюза, соответствующее соглашение позволит увеличить объем европейского экспорта в Японию на треть. В то же время оно, по оценкам, приведет к 25-процентому росту объема японского импорта в ЕС.