Финансовые новости
- |
- 06.07.17
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Европарламент призывает ЕС приостановить переговоры о членстве Турции
14:37 06.07.2017 |
Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.
Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против - 64.
«(Европарламент) призывает комиссию и государства-члены в соответствии с рамками переговоров без промедления приостановить переговоры о присоединении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений; подчеркивает, принимая во внимание замечания Венецианской комиссии по конституционной реформе, что предложенные поправки к Конституции не соответствуют основополагающим принципам разделения властей, не обеспечивают достаточных сдержек и противовесов, а также не соответствуют Копенгагенским критериям», - говорится в резолюции.
В документе подчеркивается, что переговоры о членстве Турции в ЕС должны быть также приостановлены в случае возможного восстановления смертной казни в стране.
В резолюции содержится осуждение последовавших за неудавшейся попыткой переворота в июле 2016 года «широкомасштабных, непропорциональных и имеющих длительное отрицательное воздействие на большое количество граждан мер», включая массовые аресты, коллективные увольнения, закрытие ряда СМИ, средних и высший учебных заведений.
«(Европарламент) призывает к немедленному и без условий освобождению всех заключенных, содержащихся (под стражей) без подтверждения индивидуального участия в совершении преступления», - говорится в документе.
Признавая важность отношений ЕС с Турцией, в частности, в том, что касается решения миграционного кризиса и борьбы с терроризмом, парламентарии указали и на необходимость того, чтобы политическое взаимодействие сторон было строго обусловлено соблюдением Анкарой принципов демократии, законности и фундаментальных прав.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Неприкосновенность на обмен. Президенту дали повод выпороть Верховную Раду
ТОП-НОВОСТИ
|Вите надо выйти. Зачем Путин отозвал Януковича из суда
|Луценко анонсировал представление на снятие неприкосновенности с нардепа Вилкула
|Регламентный комитет Рады направил Парубию 3 представления генпрокурора по снятии неприкосновенности с нардепа Полякова
|Минфин погасил номинированные в инвалюте ОВГЗ на $0,5 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС и Япония согласовали детали договора о свободной торговле
|Европарламент призывает ЕС приостановить переговоры о членстве Турции
Европарламент принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.
|Польша подписала с США меморандум о закупках ЗРК "Пэтриот"
|Та система, которую построил Путин, исключает возможность появления какого-то преемника
|Минюст России определил признаки самозанятых граждан
|Чем обернется для России отказ от взносов в бюджет Совета Европы
Это интересно
|В России отольют спиннер из чистого золота для богачей
|15 сбывшихся предсказаний Билла Гейтса
|Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты
|Google предлагает оснащать смартфоны тачпадом на тыльной стороне
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС