Финансовые новости
- |
- 06.07.17
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Польша подписала с США меморандум о закупках ЗРК "Пэтриот"
13:09 06.07.2017 |
По его словам, переговоры были трудными, поскольку "американская сторона никогда прежде не ставилась в такие условия", при которых конфигурацию комплекса требовалось адоптировать к запросам страны, сделавшей заказ на поставки.
Варшава приобретает ЗРК, производящиеся группой американских компаний во главе с "Рэйтеон" "в самой современной конфигурации" - аналогичной той, которая состоит на вооружении армии США, подчеркнул министр. "Рад, что могу обнародовать эту информацию в день визита президента США Трампа в Варшаву", - добавил он.
Контракт на 6,7 млрд евро
В марте Польша сообщила, что собирается подписать с "Рэйтеон" контракт на общую сумму в 7,6 млрд долларов (около 6,7 млрд евро) на закупку до конца 2017 года восьми комплексов "Пэтриот". Сделка осуществляется в рамках программы комплексной модернизации ВС Польши до 2023 года.
Трамп выбрал Польшу в качестве первой остановки в Европе за день до саммита "большой двадцатки", что воспринимается в Варшаве как ясный политический сигнал верности двусторонним обязательствам. В Белом доме подчеркивают, что переговоры в Варшаве служат цели "подтвердить обязательства перед одним из наших наиболее близких союзников и подчеркнуть, что усиление коллективной безопасности НАТО имеет приоритет для администрации США".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Неприкосновенность на обмен. Президенту дали повод выпороть Верховную Раду
ТОП-НОВОСТИ
|Вите надо выйти. Зачем Путин отозвал Януковича из суда
|Луценко анонсировал представление на снятие неприкосновенности с нардепа Вилкула
|Регламентный комитет Рады направил Парубию 3 представления генпрокурора по снятии неприкосновенности с нардепа Полякова
|Минфин погасил номинированные в инвалюте ОВГЗ на $0,5 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС и Япония согласовали детали договора о свободной торговле
|Европарламент призывает ЕС приостановить переговоры о членстве Турции
Европарламент принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.
|Польша подписала с США меморандум о закупках ЗРК "Пэтриот"
|Та система, которую построил Путин, исключает возможность появления какого-то преемника
|Минюст России определил признаки самозанятых граждан
|Чем обернется для России отказ от взносов в бюджет Совета Европы
Это интересно
|В России отольют спиннер из чистого золота для богачей
|15 сбывшихся предсказаний Билла Гейтса
|Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты
|Google предлагает оснащать смартфоны тачпадом на тыльной стороне
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС