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Оппоненты Катара не смогли договориться о новых санкциях
23:53 05.07.2017 |
Альянс арабских государств в регионе Персидского залива не смог договориться о новых санкциях против Катара, который они обвиняют в поддержке террористических группировок и тесных связях с шиитским Ираном. На встрече в Каире в среду, 5 июля, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн выразили разочарование реакцией Катара на их требования, но о введении новых штрафных мер против этого эмирата не объявили.
Негативный ответ на требования соседних государств свидетельствует о непредусмотрительности и несерьезном отношении к решению проблем, заявил глава МИД Египта Самех Шукри, подчеркнув, что каждое решение следует серьезно взвешивать. Участники каирской встречи, однако, предупредили, что дальнейшие санкции против Катара могут быть приняты в подходящее для этого время и в соответствии с нормами международного права.
Четыре арабских государства месяц назад разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду этого эмирата. На днях они выдвинули Катару ультиматум, срок которого истек в ночь на 5 июля. В числе прочего от Катара требуют ограничить отношения с шиитским Ираном, враждующим с Саудовской Аравией, и закрыть телеканал "Аль-Джазира".
Катар каткгорически отверг все эти требования, назвав их неприемлемыми, нереалистичными и недопустимыми.
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