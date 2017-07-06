Китай закупит у Airbus 140 самолетов на сумму в 20 млрд евро

Китайская госкорпорация China Aviation Supplies Import and Export Group Corporation (CAS) закупит у авиастроительной компании Airbus 140 самолетов на общую сумму 22,8 млрд долларов (20,1 млрд евро). Рамочное соглашение об этом заключили в среду, 5 июля, в Берлине глава правления Airbus Томас Эндерс (Thomas Enders) и вице-президент CAS Сун Бо. Документ был подписан в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, находящегося в ФРГ с визитом.

Речь идет о 100 машинах семейства A320, предназначенных для полетов малой и средней протяженности, а также 40 дальнемагистральных широкофюзеляжных A350 XWB. Пекин получит их в течение ближайших "пяти-шести лет", сообщил Эндерс журналистам. При этом чуть менее половины всех самолетов будут собраны в Китае.

В тот же день Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). По словам Меркель, стороны договорились углублять сотрудничество в сфере торговли и безопасности. Кроме того, глава германского правительства высказалась за продолжение диалога с КНР по правам человека, хотя ни словом не обмолвилась о судьбе китайского диссидента Лю Сяобо.