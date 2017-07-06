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ФРС США может начать сокращать баланс активов в ближайшие месяцы - протокол заседания
23:28 05.07.2017 |
Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 13-14 июня подготовили планы по началу сокращения баланса облигаций и других активов в ближайшие несколько месяцев, следует из протокола заседания регулятора.
Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Вместе с этим регулятор сообщил о планах начать сокращение своего портфеля активов на балансе в текущем году. Что касается ставок, ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
Представители регулятора спорили, когда стоит реализовать эти планы и достаточно ли подготовлены рынки для этих действий. "Участники (заседания - ред.) выразили ряд мнений относительно надлежащего времени изменения политики реинвестирования. Некоторые из них предпочли объявить о начале процесса в течение нескольких месяцев. В поддержку этого шага было отмечено, что сообщения комитета помогли подготовить общественность. Тем не менее, некоторые другие подчеркнули, что отсрочка принятия решения до конца этого года даст дополнительное время для оценки экономических перспектив и инфляции", - следует из протокола.
Дискуссия по поводу действий ФРС осложнилась двумя негативными факторами: инфляция ослабела, оправдывая призывы некоторых членов регулятора к более медленным темпам повышения ставок, но финансовые условия улучшились, что стало поддержкой для сторонников быстрого повышения ставок.
Некоторые члены ФРС выразили обеспокоенность колебаниями показателя инфляции - в мае потребительские цены выросли на 1,9% в годовом выражении. "Большинство участников отметили, что недавние слабые данные по инфляции, в основном, отражают специфические факторы, в том числе резкое снижение цен на услуги беспроводной телефонной связи и отпускаемые по рецепту лекарства. Они ожидают, что эти события слабо повлияют на инфляцию в среднесрочной перспективе", - следует из документа. При этом несколько участников выразили обеспокоенность, что прогресс в достижении целевой 2%-ной инфляции может замедлиться и что слабые показатели могут сохраниться.
В итоге с ужесточением монетарной политики согласились почти все члены регулятора, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен. Против такого шага высказался глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари (Neel Kashkari), посчитавший слабые показатели по инфляции в стране препятствием для ужесточения монетарной политики. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 июля.
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