Финансовые новости
- |
- 05.07.17
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китаю удалось замедлить рост теневой экономики
16:54 05.07.2017 |
Рост теневого банковского сектора Китая замедлился из-за скоординированных действий правительства по сдерживанию системных финансовых рисков, что пойдет на пользу банкам, хотя и может принести риски урегулирования, говорится в сообщении Moody's Investors Service.
Анализ рейтингового агентства показал эффективность согласованных мер центрального банка, банковских регуляторов и регуляторов рынка ценных бумаг по замедлению "безудержного роста в теневом банковском секторе".
Меры включали в себя изменение центрального валютного курса в денежном выражении в последнем квартале 2016 г. до "умеренно нейтрального" с "умеренного", что привело к росту рыночных затрат на финансирование и рискам рефинансирования для банков, сокращению отдачи от поддержки долгосрочных инвестиций в краткосрочные рыночные фонды.
В марте и апреле Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая также запросила банки проверить, превысят ли их межбанковские обязательства нормативные пределы на одну треть от общей суммы обязательств.
"Этот унифицированный подход регулирующих органов контрастирует с предыдущими разрозненными ограничениями от отдельных органов власти в различных юрисдикциях для контроля за тендерными банковскими продуктами, которые были уязвимы для нормативного арбитража и трудно поддавались строгому соблюдению", - добавили аналитики Moody's.
Отчет рейтингового агентства показал, как заявил во вторник центральный банк Китая, что теневому банковскому сектору не хватает достаточного регулирования, сообщает Reuters. Центральный банк увеличит надзор за быстрорастущей отраслью по управления активами, чтобы сдержать риски теневого банкинга.
В своем отчете агентство Moody's заявило, что оно обнаружило признаки разворота в развитии теневого банковского кредитования: рост в мае совокупного денежного агрегата, который был определен как показатель M2, замедлился до 9,6% в мае 2017 г. - рекордный минимум, с тех пор как стали доступны данные в 1986 г.
Замедление было вызвано слабым ростом депозитов на 1,8% в недепозитных финансовых учреждениях, таких как инвестиционные банки и компании по управлению взаимными фондами.
В банковской системе баланс продуктов управления капиталом, выпущенных китайскими банками, упал до 28,4 трлн юаней ($4,18 трлн) в конце мая с 29,1 трлн юаней ($4,28 трлн) в конце 2016 г.
Развитие событий было положительным для китайских банков, но это принесло риски для регуляторов, добавили в Moody's. "Замедление в теневом банковском обслуживании, скорее всего, вызовет споры между финансовыми институтами по поводу ответственности за поглощение убытков от проблемных инвестиций", - отметили в агентстве.
Эти риски будут препятствовать приверженности властей придерживаться жесткой позиции в сдерживании теневого банковского обслуживания, сказали в Moody's.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бой под Песками. Что задумал Путин перед G20
|Представление на Лозового законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное - решение регламентного комитета
|Международные резервы НБУ в июне увеличились на 2% до $17,9 млрд
|Эксперты доказали, что целью вируса Petya.A была именно Украина
Эксперты изучили зараженный модуль и обнаружили там несколько дополнительных классов, основной - под названием MeCom. И в нем - переменную, которая доказывает, что вирус писали именно для Украины, - она называется EDRPOU, и записывается туда код ЕДРПОУ.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Велаят Хорасан" - новый враг России в Афганистане
|Китаю удалось замедлить рост теневой экономики
|Венгрия договорилась с Газпромом продлить "Турецкий поток"
|Италия подала иск на €2,7 млрд к Morgan Stanley
|Долговая проблема Китая требует деликатного решения
|Сунь Цзы против Клаузевица: где была ключевая ошибка Кремля
Это интересно
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
|Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году
|Вор, похитивший биткойны у других киберпреступников, признал свою вину
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей