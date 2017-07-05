Китаю удалось замедлить рост теневой экономики

Рост теневого банковского сектора Китая замедлился из-за скоординированных действий правительства по сдерживанию системных финансовых рисков, что пойдет на пользу банкам, хотя и может принести риски урегулирования, говорится в сообщении Moody's Investors Service.

Анализ рейтингового агентства показал эффективность согласованных мер центрального банка, банковских регуляторов и регуляторов рынка ценных бумаг по замедлению "безудержного роста в теневом банковском секторе".

Меры включали в себя изменение центрального валютного курса в денежном выражении в последнем квартале 2016 г. до "умеренно нейтрального" с "умеренного", что привело к росту рыночных затрат на финансирование и рискам рефинансирования для банков, сокращению отдачи от поддержки долгосрочных инвестиций в краткосрочные рыночные фонды.

В марте и апреле Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая также запросила банки проверить, превысят ли их межбанковские обязательства нормативные пределы на одну треть от общей суммы обязательств.

"Этот унифицированный подход регулирующих органов контрастирует с предыдущими разрозненными ограничениями от отдельных органов власти в различных юрисдикциях для контроля за тендерными банковскими продуктами, которые были уязвимы для нормативного арбитража и трудно поддавались строгому соблюдению", - добавили аналитики Moody's.

Отчет рейтингового агентства показал, как заявил во вторник центральный банк Китая, что теневому банковскому сектору не хватает достаточного регулирования, сообщает Reuters. Центральный банк увеличит надзор за быстрорастущей отраслью по управления активами, чтобы сдержать риски теневого банкинга.

В своем отчете агентство Moody's заявило, что оно обнаружило признаки разворота в развитии теневого банковского кредитования: рост в мае совокупного денежного агрегата, который был определен как показатель M2, замедлился до 9,6% в мае 2017 г. - рекордный минимум, с тех пор как стали доступны данные в 1986 г.

Замедление было вызвано слабым ростом депозитов на 1,8% в недепозитных финансовых учреждениях, таких как инвестиционные банки и компании по управлению взаимными фондами.

В банковской системе баланс продуктов управления капиталом, выпущенных китайскими банками, упал до 28,4 трлн юаней ($4,18 трлн) в конце мая с 29,1 трлн юаней ($4,28 трлн) в конце 2016 г.

Развитие событий было положительным для китайских банков, но это принесло риски для регуляторов, добавили в Moody's. "Замедление в теневом банковском обслуживании, скорее всего, вызовет споры между финансовыми институтами по поводу ответственности за поглощение убытков от проблемных инвестиций", - отметили в агентстве.

Эти риски будут препятствовать приверженности властей придерживаться жесткой позиции в сдерживании теневого банковского обслуживания, сказали в Moody's.