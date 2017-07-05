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Информация об агентстве
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Катара до негативного со стабильного
09:41 05.07.2017 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу эмитента Катара до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
Moody's также понизило прогноз по рейтингу приоритетного необеспеченного долга Катара до негативного и подтвердило оба рейтинга на уровне "Aa3".
"Ключевыми факторами для изменения прогноза до негативного стали экономические и финансовые риски, связанные с продолжающимся конфликтом между Катаром и рядом стран, в том числе состоящих в Совете по сотрудничеству стран Персидского залива", - пишет агентство.
Moody's считает, что вероятность увеличения периода неопределенности до 2018 года выросла, а быстрое решение конфликта маловероятно в течение следующих нескольких месяцев. Ранее в июне агентство уже сообщало о риске по поводу роста задолженности страны и возможном ухудшении ликвидности банков страны в связи с конфликтом.
В прошлом месяце международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный рейтинг Катара до "AA-" с "АА". Рейтинг был помещен в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением. В то же время агентство подтвердило краткосрочный суверенный рейтинг Катара на уровне "А-1+".
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Затем агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Катара на уровне "АА" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.
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