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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Главы МИД четырех арабских стран обсудят в Каире кризис вокруг Катара

08:38 05.07.2017 |

Мир

 Каир

Главы МИД четырех стран, объявивших ультиматум Катару, в среду, 5 июля, проведут переговоры в Египте. Решение о совместных консультациях по дипломатическому кризису было принято после того, как правительство в Дохе заявило, что требования Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна, выполнить не удастся. Встреча министров иностранных дел начнется в Каире в утром по местному времени, после чего ее участники дадут пресс-конференцию.

Саудовская Аравия заявила, что ответ Катара на их ультиматум был получен, и что реакция четырех стран последует "в нужное время". Глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что официальный ответ был передан четверке в понедельник при посредничестве Кувейта, который выступает посредником в конфликте. Содержание письма не раскрывается.

Аль Тани во вторник заявил журналистам, что список требований к Катару "оторван от действительности и неосуществим". "Речь идет не о терроризме, а о том, чтобы задушить свободу слова", - добавил катарский дипломат. При этом представитель Катара заявил, что Доха будет искать выход из разразившегося кризиса на основе диалога.

Официальная Доха обвиняется в поддержке терроризма. Были приостановлены все дипломатические и экономические отношения четырех государств с Катаром. Ранее в адрес страны, которая в 2022 году должна принять чемпионат мира по футболу, был выдвинут список требований из 13 пунктов. В их числе - закрытие телеканала Аль-Джазира и турецкой военной базы, разрыв дипотношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. Изначально требования должны были быть выполнены до 2 июля включительно.
По материалам: Deutsche Welle
 

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