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Президент Грузии отвергает возможность согласиться на нарушение территориальной целостности страны
08:27 05.07.2017 |
Президент Георгий Маргвелашвили отверг призыв России к принятию реальности и заявил о приверженности целостности страны.
"Российская Федерация говорит нам очень болезненные слова: "Примите реальность". Это целенаправленная политика, чтобы разрушить нашу твердость, единство, наше полное неприятие оккупации Грузии. Россия пытается убедить рядовых граждан, политиков, дипломатов, что это уже не изменится и она сможет добиться своего, узаконить несправедливость", - сказал во вторник в эфире телекомпании "Рустави 2" Г.Маргвелашвили.
По его словам, Россия хочет, чтобы "Грузия говорила с ней с учетом новых реалий, которые насаждаются ею в 21-м веке откровенно средневековой логикой, по принципу наличия силы".
"Поверьте, наши предки выигрывали такую борьбу, выиграем и мы, но нам нельзя ни на секунду расслабляться. Мы никогда не смиримся с исторической несправедливостью и вандализмом, которые происходят на нашей земле", - сказал Г.Маргвелашвили.
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