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Курдские войска прорвались в центр Ракки
19:46 04.07.2017 |
Подразделения, входящие в вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF), штурмовали неофициальную "столицу" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии Ракку и вошли в старинную часть города.
Как сообщило во вторник, 4 июля, командование возглавляемой США международной контртеррористической коалиции, наземные силы пробили в двух местах крепостную стену, окружающую старый город, при ожесточенном сопротивлении боевиков ИГ.
В заявлении уточняется, что исламисты используют историческую городскую стену для обороны и заминировали все проходы в ней. С помощью новых брешей солдаты коалиции смогут обойти джихадистов и предотвратить разрушение остальной части стены.
Ракка считается оплотом "Исламского государства" в Сирии и одним из важнейших городов, которые остаются в руках террористов, удерживающих его с 2014 года. Наступление на город началось в ноябре 2016 года.
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