Дания подумает о банковском союзе ЕС до 2019 года

Дания планирует принять окончательное решение о том, присоединяться ли к банковскому союзу Евросоюза к осени 2019 г., после тщательного исследования, заявили в Министерстве промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании.

"Банковский союз функционирует в течение ряда лет, и есть основа для оценки опыта и способов контроля банков и институтов ипотечного кредитования", - сказал в своем заявлении министр Брайан Миккелсен.

Дания - государство Евросоюза, которое не входит в зону евро, - отложила решение о присоединении к банковскому союзу в 2015 г. до тщательного изучения ряда аспектов такого присоединения.

Дания погасила свой последний кредит в иностранной валюте на сумму $1,5 млрд в марте и тем самым избавила себя от любых долговых обязательств в валюте впервые в течение как минимум 183 лет.

Данные датского центрального банка показывают, что в последний раз центральное правительство погашало все свои валютные кредиты еще в 1894 г., когда долг в иностранной валюте составлял менее 1% ВВП. Сначала страна подняла свой внешний долг в 1757 г., когда получила кредит на сумму $500 тыс. от Германии и Нидерландов.

Исторически сложилось так, что Дания привлекла валютные долговые обязательства для наращивания своих валютных резервов, но огромные суммы валютных интервенций в последние годы, призванные удерживать связь кроны с европейской валютой, достигли рекордного уровня за всю историю в 2015 г.

"Центральные власти не нуждались в привлечении кредитов в иностранной валюте, а задолженности постепенно погашались", - заявил представитель центрального банка страны.