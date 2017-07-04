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Дания подумает о банковском союзе ЕС до 2019 года
17:20 04.07.2017 |
Дания планирует принять окончательное решение о том, присоединяться ли к банковскому союзу Евросоюза к осени 2019 г., после тщательного исследования, заявили в Министерстве промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании.
"Банковский союз функционирует в течение ряда лет, и есть основа для оценки опыта и способов контроля банков и институтов ипотечного кредитования", - сказал в своем заявлении министр Брайан Миккелсен.
Дания - государство Евросоюза, которое не входит в зону евро, - отложила решение о присоединении к банковскому союзу в 2015 г. до тщательного изучения ряда аспектов такого присоединения.
Дания погасила свой последний кредит в иностранной валюте на сумму $1,5 млрд в марте и тем самым избавила себя от любых долговых обязательств в валюте впервые в течение как минимум 183 лет.
Данные датского центрального банка показывают, что в последний раз центральное правительство погашало все свои валютные кредиты еще в 1894 г., когда долг в иностранной валюте составлял менее 1% ВВП. Сначала страна подняла свой внешний долг в 1757 г., когда получила кредит на сумму $500 тыс. от Германии и Нидерландов.
Исторически сложилось так, что Дания привлекла валютные долговые обязательства для наращивания своих валютных резервов, но огромные суммы валютных интервенций в последние годы, призванные удерживать связь кроны с европейской валютой, достигли рекордного уровня за всю историю в 2015 г.
"Центральные власти не нуждались в привлечении кредитов в иностранной валюте, а задолженности постепенно погашались", - заявил представитель центрального банка страны.
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