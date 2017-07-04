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Кубинские власти объявили о возвращении в Гавану "отелей любви"
07:46 04.07.2017 |
Как сообщает Би-Би-си, власти Гаваны намерены восстановить городскую сеть субсидируемых "любовных отелей", существовавших на Кубе вплоть до 1990-х годов.
Городские власти объясняют решение восстановить отели тем, что жителям перенаселенной Гаваны зачастую негде уединиться, а частные фирмы, которые пытались занять нишу "отелей на час", просят за комнаты слишком высокую цену.
Инициатива, как полагают, поможет положить конец практике, когда жители кубинской столице занимаются любовью под открытым небом.
"Посадас" или "отели любви" существовали на Кубе вплоть до 1990-х годов. Номера с почасовой оплатой предназначены для пар, которые хотят заняться сексом.
В 1990-х отели стали жертвой разыгравшегося на Кубе экономического кризиса. Здания разорившихся "посадас" использовались как убежища от ураганов.
Комментируя инициативу по восстановлению отелей, в градостроительном департаменте Гаваны говорят, что в первую очередь рассматривают их как источник хороших поступлений в бюджет.
Кроме того отели должны помогать уединиться жителям города, в котором остро стоит вопрос нехватки жилплощади.
В Гаване существует дефицит жилья. Нередки случаи, когда несколько семей живут в одной квартире, а расставшиеся пары продолжают жить вместе, потому что им некуда съехать.
После исчезновения сети субсидируемых прравиттельством "посадас" на рынок вышли частные игроки, однако оказалось, что их услуги слишком дороги. За хорошо оборудованную комнату с кондиционером и комфортной кроватью они требовали в среднем около пяти долларов, то есть примерно шестую часть зарплаты среднего кубинца (она составляет менее 30 долларов).
Занимающиеся любовью парочки - сегодня обычное зрелище в парках и на пляжах Гаваны.
Комментатор в газете Trabajadores вспоминает, что первые "посады" открылись в центре Гаваны в конце XIX века, и многие кубинцы сохранили о них весьма яркие воспоминания - "о незабываемых поцелуях и портье, взывающих к любовникам, когда их время истекало".
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