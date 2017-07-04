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Еврокомиссар предложил выделить Турции еще три миллиарда на беженцев
07:30 04.07.2017 |
Гюнтер Эттингер выступил за продление соглашения с Турцией о приеме беженцев. На ближайшие годы на эти цели следует выделить дополнительно 3 миллиарда евро, полагает еврокомиссар.
Соглашение ЕС с Турцией по беженцам должно быть продлено. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger). "Я выступаю за то, чтобы заключить на ближайшие годы соглашение между Евросоюзом и Турцией. Это срочно необходимо, чтобы по возможности не дать ни единого шанса контрабандистам, перевозящим беженцев в Европу", - заявил Эттингер, чьи слова во вторник, 4 июля, цитирует издание Welt.
На 2016 и 2017 годы на поддержку беженцев в Турции выделено суммарно 3 миллиарда евро, однако этих денег хватит только до конца текущего года. Для того, чтобы и далее помогать мигрантам, следует согласовать дополнительно столько же. "Изрядная часть этой суммы должна быть выделена из бюджета Евросоюза", - полагает Эттингер.
Действующее соглашение, помимо прочего, предусматривает, что Евросоюз имеет право выслать обратно тех беженцев, которые незаконно попали в Грецию через территорию Турции и не получили право на убежище. Вместо одного депортированного беженца ЕС взялся легально принимать одного мигранта из Сирии. Эти меры должны оградить беженцев от незаконных перемещений в Грецию, а контрабандистам - осложнить их теневой бизнес.
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