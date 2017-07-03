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Макрон намерен на треть сократить парламент Франции
19:02 03.07.2017 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует на треть сократить число депутатов французского парламента и ограничить число сроков, на которые те могут избираться подряд. Об этом он объявил в понедельник, 3 июля, выступая в Версале перед парламентариями обеих палат.
По мнению Макрона, это положительно скажется "на общем качестве парламентской работы". Кроме того, президент Франции намерен провести реформу избирательного права. Сейчас в стране применяется мажоритарная система, а Макрон выступает за добавление элементов пропорциональной системы. По его мнению, это предоставит небольшим партиям больше шансов на выборах и обеспечит "более справедливое представительство всех течений" в парламенте.
Для проведения этой реформы понадобится одобрение парламента. Макрон пообещал провести общенациональный референдум, если ему не удастся заручиться поддержкой депутатов.
В данный момент в верхней палате, Сенате Франции, заседают 348 парламентариев, в нижней, Национальной ассамблее, - 577 депутатов.
Режим ЧП отменят осенью
Эмманюэль Макрон пообещал отменить режим чрезвычайного положения в стране уже этой осенью. "Отменив осенью ЧП, я восстановлю свободы французского народа, потому что эти свободы - предпосылка существования сильной демократии", - отметил президент Франции.
Режим ЧП был введен после парижских терактов в ноябре 2015 года и затем продлевался четырежды. Среди прочего, он позволяет полиции проводить обыски в домах и на квартирах без соответствующего судебного распоряжения, а также ограничивать свободу передвижения граждан и в упрощенном порядке помещать подозреваемых под домашний арест. Противники исключительной меры считают, что она не приносит желаемого эффекта и ущемляет личные свободы.
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