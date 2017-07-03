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SIPRI: Ядерные вооружения активно модернизируются
17:28 03.07.2017 |
За последний год количество ядерного оружия в мире уменьшилось, однако ведущие державы все активнее инвестируют в его модернизацию. Такой вывод делают сотрудники Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном отчете, представленном в понедельник, 3 июля.
По данным SIPRI, в 2017 году в мире насчитывается 14 935 ядерных боеголовок (в 2016 году эта цифра составляла 15 395). 93 процента мирового ядерного арсенала приходится на долю двух стран: Россия обладает в общей сложностью 7 000 ядерными боеголовками и США - 6 800, из них на вооружении находятся соответственно 1 950 и 1 800. Оставшуюся часть делят семь государств: Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.
Ставка на модернизацию
Хотя в последнее время в международных переговорах о запрете ядерного оружия был достигнут прогресс, все без исключения ядерные державы по-прежнему осуществляют долгосрочные программы модернизации своих стратегических сил, поясняет эксперт SIPRI Шеннон Кайл. "Это говорит о том, что ни одна из этих стран в обозримом будущем не готова отказаться от своего ядерного арсенала", - полагает специалист.
К примеру, США в период с 2017 по 2026 год готовятся потратить на обслуживание и модернизацию своего ядерного арсенала 400 млрд долларов, говорится в докладе. А в ближайшие 30 лет Белый дом готов выделить на эти цели до 1 трлн долларов.
"Планы Вашингтона увеличить расходы на ядерное вооружение не стали для нас неожиданностью, - рассказывает сотрудник SIPRI Ханс Кристензен. - Нынешняя администрация США продолжает претворять в жизнь амбициозный план модернизации своей ядерной программы, представленный бывшим президентом США Бараком Обамой".
КНДР
В 2016 году Пхеньян провел два испытательных взрыва водородной бомбы, чем вызвал серьезную обеспокоенность международного сообщества. Затем КНДР провела несколько ракетных испытаний: целью Пхеньяна является разработка межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США.
Впрочем, возможность того, что Пхеньяну действительно удалось создать компактную ядерную боеголовку для оснащения подобных ракет, крайне маловероятна. В то же время Пхеньяну вполне по силам создание миниатюрных боеголовок для оснащения ракет малой и средней дальности, говорится в отчете SIPRI.
"Судя по всему, КНДР удалось достичь технического прогресса в осуществлении своих ядерной и ракетной программ и, возможно, создать до 20 ядерных боеголовок", предполагают авторы доклада. В то же время прямых доказательств того, что Пхеньян располагает ядерными боеголовками для оснащения баллистических ракет, по-прежнему нет.
Европа
В Евросоюзе ядерным оружием обладают лишь две страны - Великобритания и Франция. По данным на январь 2017 года, британский ядерный арсенал насчитывает 215 боеголовок, более половины из которых готовы к оперативному использованию в случае войны. В 2016 году парламент страны проголосовал за модернизацию британских подводных лодок,оснащенных ядерными баллистическими ракетами "Трайдент".
В свою очередь в арсенале Франции имеется примерно 300 боеголовок. Париж также объявил о планах по модернизации своих ядерных сил. К 2035 году Франция намерена ввести в эксплуатацию атомную субмарину нового поколения с баллистическими ракетами на борту.
Азия
Среди стран Азии самым крупным ядерным арсеналом обладает Китай: в распоряжении Пекина находятся около 270 боеголовок. Второе место занимает Пакистан (140 боеголовок), третье - Индия (130 боеголовок).
"Китай приступил к осуществлению долгосрочной программы модернизации, которая, скорее, направлена на улучшение качества ядерного оружия, чем увеличение его количества", сказано в отчете.
Что же касается Индии и Пакистана, то обе страны наращивают арсеналы ядерного оружия - на суше, на море и в воздухе. По мнению экспертов SIPRI, это приведет к ощутимым последствиям уже в ближайшем будущем. "Индия и Пакистан столь стремительно наращивают объемы производства расщепляющих материалов для изготовления атомного оружия, что в ближайшие десять запасы ядерных вооружений в этих странах могут существенно увеличиться", говорится в докладе.
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