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ЕС запускает единую систему контроля въезда-выезда на своих внешних границах
16:40 03.07.2017 |
Единая система контроля въезда-выезда начнет работать на внешних границах Евросоюза, соответствующий законопроект получил политическую поддержку Европарламента и Совета ЕС, сообщила в понедельник Еврокомиссия.
Система, работа над которой велась с апреля прошлого года, будет регистрировать данные о въезде и выезде граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ союза.
Как отмечается в коммюнике, "это позволит лучше контролировать легальные краткосрочные поездки (граждан третьих стран в ЕС), выявлять незаконно задержавшихся и поможет общей модернизации управления внешними границами ЕС".
"Система въезда-выезда вместе с Европейской системой информации и разрешения поездок (ETIAS) будет способствовать усилению контроля внешних границ и внутренней безопасности", - говорится в коммюнике.
Это очередной шаг в дальнейшем усилении контроля внешних границ, предпринятый Брюсселем на фоне миграционного кризиса и роста террористической угрозы. Ранее были введены систематический контроль всех, кто пересекает внешнюю границу, в том числе граждан ЕС, начато создание Европейской пограничной и береговой охраны в помощь национальным пограничным службам стран ЕС, границы которых совпадают с внешними рубежами союза.
Обсуждение документа продолжится на техническом уровне между Европарламентом и Советом ЕС, прежде чем они совместно примут окончательный текст.
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