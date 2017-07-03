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Великобритания выйдет из Лондонской конвенции по рыболовству в связи с Brexit
15:46 03.07.2017 |
Великобритания приняла решение в связи с Brexit выйти из Лондонской конвенции по рыболовству, которая дозволяет отдельным странам ЕС производить вылов рыбы в радиусе до 6 морских миль от побережья королевства. Об этом в воскресенье информировал министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, чье заявление привел официальный сайт правительства.
"Выход из Лондонской конвенции по рыболовству - это важный момент, поскольку мы возвращаем контроль над нашей рыболовной политикой. Это означает, что впервые более чем за 50 лет мы будем способны решать, кто сможет иметь допуск в наши воды", - отметил министр. Он назвал данный шаг правительства историческим на пути к построению новой национальной политики в сфере рыболовства и повышению конкурентоспособности в этой отрасли на этапе выхода страны из ЕС.
По словам Гоува, 3 июля официальный Лондон известит другие страны, подписавшие конвенцию, о запуске двухлетнего периода выхода из этого соглашения. Это будет сделано точно так же, как и при введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, когда Великобритания уведомила страны блока о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества. Правительство разработает новый закон о рыболовстве, который определит правила доступа промысловых судов других стран в территориальные воды королевства и обозначит квоты добычи.
Лондонская конвенция по рыболовству была подписана в 1964 году - за девять лет до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) - и создала вокруг Соединенного Королевства исключительную экономическую зону для пяти стран. Конвенция дозволяет сейнерам и траулерам Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландов и Франции производить вылов рыбы на расстоянии до 6 морских миль от британского берега. Промысловые же суда других стран ЕС могут заниматься рыбным промыслом не ближе 12 миль от берегов Соединенного Королевства.
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